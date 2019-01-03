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Gaziantep saldırısı tutuklusu, 'DEAŞ üyesi olmak' suçundan hakim karşısına çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 15:29 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te sokaktaki kına gecesi eğlencesini hedef alan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı davasının tutuklu sanıklarından Hasan Uzun, hakkında 'terör örgütü DEAŞ üyesi' olduğu iddiasıyla Kayseri'de açılan davada hakim karşısına çıktı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- GAZİANTEP'te sokaktaki kına gecesi eğlencesini hedef alan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı davasının tutuklu sanıklarından Hasan Uzun, hakkında 'terör örgütü DEAŞ üyesi' olduğu iddiasıyla Kayseri'de açılan davada hakim karşısına çıktı. Uzun, suçlamayı reddederken, mahkeme 2 dosyanın birleştirilmesine karar verdi.
Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'te meydana gelen terör saldırısı davası kapsamında tutuklu olan sanık Hasan Uzun hazır bulundu. Hasan Uzun, saldırının ardından 24 Ağustos 2016 tarihinde DEAŞ'a katılmak üzere Kilis'ten Suriye'ye kaçarken yakalanmasına ilişkin savunma yaptı. Ailesi ile sorunları olduğu için evden uzaklaşmak istediğini ileri süren sanık Uzun, "Ailemle sorun yaşamıştım. Kavga edecek düzeye geldik. Arkadaşımı aradım. Amacım, Oğuzeli'nin bir köyünde imamlık yapan asker arkadaşımın yanına gidip, 3, 4 gün kalıp kafamı dinlemekti. Aracım olmadığı için de M.Y.'yi aradım. Suriye'ye geçmeyi düşünmedim. Ailem bu süreçte kayıp olduğuma dair ilanlar vermiş. Ben, kaybolmadım. Suriye'ye geçme niyetim de yoktu" dedi.
Mahkeme heyeti, dosyanın, güvelik gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilen Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 12 sanıklı dava ile birleştirilmesine karar verdi.

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