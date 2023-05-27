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GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023: Gaziantep 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te

27.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ilk turda sonuç çıkmadı ve hiçbir aday yüzde 50 + 1 oy alamadı bu sebeple seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, yarın yeniden sandık başına gidecek ve 13. Cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. Gaziantep 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te anbean yayınlanacak.

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2023: Gaziantep 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları Mynet'te

Gaziantep 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ve oy oranları hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinde adaylardan herhangi biri yüzde 50 oranına ulaşamadı. YSK kesin sonuçlarına göre de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tura kaldı. Bu sebeple seçmenler yarın yeniden sandık başına giderek oy kullanacaklar. Gaziantep seçim sonuçları ve oy oranları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının hemen ardından canlı olarak Mynet.com'da yer alacak.

GAZİANTEP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Gaziantep'in ilçeleri olan Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Nurdağı, Şahinbey, Şehit Kamil, Yavuzeli seçim seçim sonuçları bu sayfada olacak.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ TUR OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta 28 Mayıs 2023 Pazar günü saat 08:00'de başlayacak ve 17:00'de sona erecek.

oy kullanma 1

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Seçmenlere, 28 Mayıs pazar günü Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimlerinin bulunduğu oy pusulası verilecek. Tercih yapıldıktan sonra pusula zarfa konularak sandığa atılacak.

oy kullanma 2

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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