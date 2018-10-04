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Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

Gaziantep Merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde atık su kanalı temizliği yapan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi (GASKİ) ekipleri, 2 metre derinliğindeki bir kanalı vidanjörle temizlemeye başladı. Vidanjörün çekim yapmaması üzerine kanalı kontrol eden işçiler, el bombası buldu.

Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!

Merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi 96317. Sokakta atık su kanalı temizliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri, vidanjörün çekim yapmaması üzerine kanalı kontrol etti, bacadan inen işçiler, el bombası buldu.

İşçilerin haber vermesiyle bölgeye polis bomba imha ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridinin çekildiği bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını delil torbasına koyarak, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

Bombayı bulan işçi Halil İbrahim Gündüz, kanal hattı temizliği yaptıklarını söyleyerek, "Kanal malzemesinin içinde katı malzeme olduğu için arkadaşımı indirdim. Bana, oraya bakarken arkadaşım el bombası bulduğunu söyledi. Ben de el bombasını elime aldım, üzerinde çekilmemiş pimi vardı. 155’i arayarak polisi çağırdım. Polis arkadaşların dediği yere bombayı bıraktım ve gerekli bilgiyi verdim. Bombayı alınca çok tedirgin oldum ve korktum" dedi. (Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Kanalizasyon el bombası

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