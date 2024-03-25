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  4. Gaziantep'te feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 5 yaralı

25.03.2024 00:51
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 5 yaralı

Halil K. (66) yönetimindeki otomobil, Gaziantep- Nurdağı kara yolunun 7. kilometresinde, karşı yönden gelen Uğur Arslan (44) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

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Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Araçlarda yolcu olarak bulunan yaralılardan Fatma K., Esra K. ve Ramazan T. ile kimliği belirlenemeyen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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