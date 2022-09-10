Gaziantep'te feci kaza! Hatalı sollama faciaya neden oldu... Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep- Şanlıurfa karayolunun 54. kilometresi Nizip ilçesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa istikametinden minibüs ile Gaziantep istikametine giden Erhan Casun, önündeki aracı sollamaya çalışırken karşı yönden gelen Ahmet O.’nun kullandığı kamyon ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs daha sonra Bekir D.’nin kullandığı hafif ticari araca çarparak durdu.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Erhan Casun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Resul Alıç da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

