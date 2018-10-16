Gaziantep'te göz gözü görmüyor!

Güneyden gelen rüzgarla birlikte ilerlemeye devam eden toz bulutu, görüş mesafesinin 50 metrenin altına inmesine sebep oldu. Toz zerreciklerinin şehri tanınmaz hale getirdiği hava koşulları ile ilgili açıklama yapan meteoroloji yetkilileri, vatandaşların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını söyleyerek, toz bulutunun etkisini kaybetmeden yarın da devam edeceğini söyledi.

1 / 6 Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı. Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

2 / 6 Gaziantep'ten önce Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Şırnak'ta hayatı olumsuz etkileyen toz bulutu Şanlıurfa'da da etkisini gösteriyor. Suriye üzerinde gelen toz bulut, Şanlıurfa'da üç gündür devam ediyor.

3 / 6 Şanlıurfa'da devam eden toz bulutu görüş mesafesini kısıtlarken, güneyden esen rüzgarla beraber çevre ilçelere de etki ediyor. kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.

4 / 6 Zaman zaman etkisini artırarak devam eden toz bulutu sebebiyle vatandaşlar dışarıda maskelerle dolaşıyor. Araçların üzerini kaplayan toz zerrecikleri de trafiği olumsuz etkiliyor.

5 / 6 Meteoroloji yetkilileri olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini açıklarken, vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösteriyor.