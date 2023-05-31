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Gaziantep'te korkunç kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobil alev topuna döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var

31.05.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te gece saatlerinde meydana gelen korkunç kazada, birbiriyle çarpışan iki araçtan biri uçuruma yuvarlandı. Alev topuna dönen araçtaki bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybederken kazada 5'i ağır toplam 8 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te korkunç kaza! Uçuruma yuvarlanan otomobil alev topuna döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Feci kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan iki araç, kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpışmanın ardından uçuruma uçan araçlardan biri alev topuna döndü.

Yaşanan feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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ARAÇTAKİ BİR KİŞİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek söndürdü. Söndürülen araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan bir kişinin feci şekilde yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

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Feci kazada yaralanan 5'i ağır 8 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan feci kazanın ardından yanan aracın alev topuna dönme anları ve olay yerinde yaşanan panik cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İHA)

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trafik kazası

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