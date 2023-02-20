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  4. Gaziantep’te kurdukları sahra hastanesinde görev yapan Japon doktor duygulandırdı! “Teşekkür için gelmemiştik”

Gaziantep’te kurdukları sahra hastanesinde görev yapan Japon doktor duygulandırdı! “Teşekkür için gelmemiştik”

20.02.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerinden sonra dünya adeta Türkiye için seferber oldu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için Türkiye’den ve dünyadan yardımlar gelmeye devam ederken Gaziantep’te kurdukları bir sahra hastanesinde görev yapan Japon doktorun sözleri herkesi duygulandırmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 76. büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneyindeki şehirleri adeta yerle bir etti. Bölgede binlerce bina çökerken milyonlarca depremzedenin ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye’den ve dünyadan yardım geldi. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Gaziantep'te kurdukları sahra hastanesinde depremzede bir aileden Türkçe ve Japonca "Teşekkür ederiz" yazılı notu alan Japon doktorun sözleri duygulandırdı.

“ÇOK DUYGULANDIM”

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Gaziantep’te bir sahra hastanesinde gönüllü olarak görev yapan Japon doktor, “Depremzede bir anne üç çocuk geldi. Çocuklar bize Japonca ve Türkçe ‘Teşekkür ederiz’ yazılı kağıtlar gösterdiler. Çok duygulandık gerçekten. Biz teşekkür almak için gelmedi doğrusu. İçten gelen manevi bir şey bu. Biz destek vermek için geldik. Teşekkür aldığımız için çok duygulandım. Çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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