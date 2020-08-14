Gaziantep'te şüpheli ölüm! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

