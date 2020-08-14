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  4. Gaziantep'te şüpheli ölüm! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü

Gaziantep'te şüpheli ölüm! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2020 13:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te şüpheli ölüm! Erkek arkadaşının evinin penceresinden düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde meydana geldi.

Duygu D., erkek arkadaşı Mehmet K.'nin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evine gitti. Bir süre sonra Duygu D., evin penceresinden düştü. Kanlar içinde kalan genç kızı gören mahahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Duygu D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Duygu D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Polis, Mehmet K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Duygu D.'nin kaza sonucu mu düştüğü, intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
17 yasında kılığa bak birde yaptığına bak adamın evine neye gittin adamında başını belaya soktun madem gittin ne olacağını biliyorsun istemiyecektin neden gittin ailesi etraf her tarafı karışık değil
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