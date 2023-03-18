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Gaziantep'te ürküten görüntü: Şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi! Yıldırım binaya böyle isabet etti

18.03.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü sonrası şimşekler çaktı. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken bir binaya yıldırımın isabet etme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep'te gece saatlerinde sağanak, dolu yağışı ve gök gürültüsü etkili oldu.

Yer yer etkisini arttıran yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, ara ara etkisini arttıran dolu yağışı ise kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Gece boyunca sağanak ve dolu yağışına gök gürültüsü ve şimşekler de eşlik etti. Kentte çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken bir binaya yıldırımın isabet etme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çakan şimşeklerle birlikte karanlık gecenin bir anda gündüze dönmesi dikkat çekerken, binaya isabet eden yıldırımın ardından ortaya çıkan görüntü hayretler içerisinde bıraktı. Kentte yağışlı havanın bir süre daha devam edeceği belirtildi.

(İHA)

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Gaziantep şimşek

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