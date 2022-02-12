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Gaziantep'te üzeri kirli diye ambulansa binmemişti! O işçi konuştu: Allah herkesten razı olsun

12.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te ev inşaatında yaşanan göçüğün altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istemediği anların görüntüsü herkesi duygulandırmış, işçinin bu hareketine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’da duyarsız kalmayarak bir paylaşımda bulunmuştu. Olayla ilgili konuşan işçi Avad İsa, ''Gösterdiği hassasiyetten dolayı Bakan Koca’ya çok teşekkür ederim. Ambulans, İtfaiye hepsi tam zamanında geldi. Allah herkesten razı olsun'' dedi.

Gaziantep'te üzeri kirli diye ambulansa binmemişti! O işçi konuştu: Allah herkesten razı olsun

Gaziantep’te göçük altında kalarak yaralanan işçinin üstünün kirli olmasından dolayı ambulansa binmek istememesi yürek burkmuştu. İşçinin yaralı haldeyken gösterdiği ambulans hassasiyeti izleyenleri duygulandırırken, Bakan Koca o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca, “Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin” ifadelerini kullandığı paylaşımında geçmişe atıf yaparken, 32 yaşındaki yabancı uyruklu Avad İsa isimli işçi, hassasiyetinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür etti.

''ALLAH HERKESTEN RAZI OLSUN''

Avad İsa, “Biz İnşaatın üstündeydik. İnşaat çöktü ve bazı arkadaşlarım yaralandı. Çok şükür benim bir şeyim yoktu. Üstüm çamur, beton olmuştu. O an ambulans geldi ve benim binmemi istediler ancak üstüm kirli olduğu için binmek istemedim. Gösterdiği hassasiyetten dolayı Bakan Koca’ya çok teşekkür ederim. Ambulans, İtfaiye hepsi tam zamanında geldi. Allah herkesten razı olsun. Hastanede yapılan kontrolde bir şeyim olmadığını anlaşıldı. Çok şükür” diye konuştu.

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(İHA)

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Gaziantep
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