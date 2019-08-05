HABER

Gaziantep'teki düğünde korkunç olay! 12 yaşındaki Hüseyin öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 06:51 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 12 yaşındaki çocuk yakınlarının düğününde oyun oynadığı sırada vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

Gaziantep'teki düğünde korkunç olay! 12 yaşındaki Hüseyin öldü

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Arıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede düzenlenen Horoz ailesinin düğününe katılan bazı kişiler pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş açtı.

Düğüne katılan Hüseyin Cennet, oyun oynadığı sırada vücuduna kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Vücuduna isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan talihsiz çocuk, yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Cennet, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Jandarma, maganda kurşunuyla ölen Cennet’in katil zanlısının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Manş Denizi'ni uçarak geçtiManş Denizi'ni uçarak geçti
Datça ve Bodrum’da 81 göçmen yakalandıDatça ve Bodrum’da 81 göçmen yakalandı
Biri çöp konteynerinden diğeri de varilden çıktı!Biri çöp konteynerinden diğeri de varilden çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep maganda kurşunu hüseyin cennet

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça ve Bodrum’da 81 göçmen yakalandı

Datça ve Bodrum’da 81 göçmen yakalandı

Polisten kaçan şüphelilerden biri çöp konteynerinde diğeri varil içinde yakalandı

Biri çöp konteynerinden diğeri de varilden çıktı!

Şiddetli sağanak Rize'yi vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

Rize'yi sağanak vurdu! 1 kişi sel sularına kapılarak kayboldu!

2019 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş açıklama

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Manisa'da feci kaza! İki araç da kaldırıma savruldu: Çok sayıda yaralı var!

Denizli'de fabrikada büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Fabrikada büyük yangın! Ekipler bölgede

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.