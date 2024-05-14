Nadir görülüyor: Daha önce hiç duymadığınız birbirinden tuhaf 10 hastalık!

İnsanlar, vücutlarındaki dengesizlikler veya zararlı organizmaların neden olduğu sorunlar yüzünden hasta olabilirler. Bu hastalıkların birçoğu alışılmış durumlara dayansa da bazı hastalıklar oldukça tuhaf durumlardan kaynaklanabilir. Daha önce hiç duymadığınız 10 tuhaf hastalığı haberimizde derledik.

Otomatik bira fabrikası sendromu veya anormal bağırsak fermantasyon sendromu adıyla bilinen bu hastalığa sahip kişiler, karbonhidrat açısından zengin gıdalar yedikten sonra bağırsaklarında saf alkol (etanol) üretimi oluşur. Bu duruma bağırsaktaki bir tür maya olan Saccharomyces cerevisiae'nin fazlalığı yol açar. Bu durumun ana tedavileri diyet değişiklikleri ve basit şekerlerin, rafine karbonhidratların, maya ürünlerinin ve küflü yiyeceklerin azaltılmasıdır.

STONEMAN SENDROMU

Halk dilinde Stoneman (taş adam) sendromu olarak bilinen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), tendonlar ve kaslar gibi bağ dokularını yavaş yavaş kemiğe dönüştüren bir hastalıktır. Bozukluğun ilerlemesi boyundan omuzlara doğru başlar, yavaş yavaş vücudun alt kısımlarına ve son olarak bacaklara doğru ilerler. Eklemler hastalıktan etkilendiği için vücut hareketleri de kısıtlanır. Hasta ağzını açmakta zorluk çeker, bu da yemek yerken ve konuşurken sıkıntıya neden olur. Bununla birlikte her 2 milyon kişiden birini etkileyen bir hastalık olduğundan dolayı bu durumun şu anda herhangi bir tedavi seçeneği yoktur.