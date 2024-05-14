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  4. Nadir görülüyor: Daha önce hiç duymadığınız birbirinden tuhaf 10 hastalık!

Nadir görülüyor: Daha önce hiç duymadığınız birbirinden tuhaf 10 hastalık!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.05.2024 10:58
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Hastalıklar bazen doğuştan bazen de zamanla ortaya çıkabiliyor. Tansiyon, diyabet ve kolesterol gibi birçok hastalık yaygın olarak biliniyor. Peki, çok az sayıda kişinin bildiği nadir hastalıkları daha önce hiç duymuş muydunuz? İşte duyunca çok şaşıracağınız 10 tuhaf hastalık...

İnsanlar, vücutlarındaki dengesizlikler veya zararlı organizmaların neden olduğu sorunlar yüzünden hasta olabilirler. Bu hastalıkların birçoğu alışılmış durumlara dayansa da bazı hastalıklar oldukça tuhaf durumlardan kaynaklanabilir. Daha önce hiç duymadığınız 10 tuhaf hastalığı haberimizde derledik.

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10 TUHAF HASTALIK

OTOMATİK BİRA FABRİKASI SENDROMU

OTOMATİK BİRA FABRİKASI SENDROMU
Otomatik bira fabrikası sendromu veya anormal bağırsak fermantasyon sendromu adıyla bilinen bu hastalığa sahip kişiler, karbonhidrat açısından zengin gıdalar yedikten sonra bağırsaklarında saf alkol (etanol) üretimi oluşur. Bu duruma bağırsaktaki bir tür maya olan Saccharomyces cerevisiae'nin fazlalığı yol açar. Bu durumun ana tedavileri diyet değişiklikleri ve basit şekerlerin, rafine karbonhidratların, maya ürünlerinin ve küflü yiyeceklerin azaltılmasıdır.

STONEMAN SENDROMU

STONEMAN SENDROMU
Halk dilinde Stoneman (taş adam) sendromu olarak bilinen Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), tendonlar ve kaslar gibi bağ dokularını yavaş yavaş kemiğe dönüştüren bir hastalıktır. Bozukluğun ilerlemesi boyundan omuzlara doğru başlar, yavaş yavaş vücudun alt kısımlarına ve son olarak bacaklara doğru ilerler. Eklemler hastalıktan etkilendiği için vücut hareketleri de kısıtlanır. Hasta ağzını açmakta zorluk çeker, bu da yemek yerken ve konuşurken sıkıntıya neden olur. Bununla birlikte her 2 milyon kişiden birini etkileyen bir hastalık olduğundan dolayı bu durumun şu anda herhangi bir tedavi seçeneği yoktur.

HUTCHİNSON-GİLFORD PROGERİA SENDROMU

HUTCHİNSON-GİLFORD PROGERİA SENDROMU

Hutchinson-Gilford Progeria sendromu, kişinin çocukluktan başlayarak hızlı bir yaşlanma görünümü yaşadığı son derece nadir bir durumdur. 4 milyonda bir olan bu hastalık, 1886'dan bu yana 131'den fazla kişide görüldü. Yaşlı görünen cilt, kırılgan kemikler, böbrek yetmezliği, saç dökülmesi gibi belirtileri olan bu hastalığın henüz bir tedavisi yok ancak Kasım 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hastalığa bağlı ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bir ilacı onayladı.

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU

ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU

İngiliz psikiyatrist John Todd, Alice Harikalar Diyarında sendromunu ilk kez 1955'te tanımladı. Todd, Lewis Carroll'ın ünlü romanı Alice Harikalar Diyarında’ki ana karakter Alice’in küçülme ve genişleme gibi büyülü dönüşümler yaşamasını benzettiği için hastalığa bu adı verdi. Bu nörolojik sendrom, genellikle boyut ve mesafe algısını bozan migren ataklarıyla kendini gösterir. Hasta, el gibi vücut parçalarının daha büyük veya küçük olduğunu düşünür.

BALIK KOKUSU SENDROMU

BALIK KOKUSU SENDROMU

Bir kişide halk arasında balık kokusu sendromu olarak bilinen trimetilaminüri bulunduğunda o kişinin teri, çürüyen balık kokusunu anımsatan bir koku yayar. Yani bu durum vücut trimetilamini adlı bileşiği parçalayamadığı zaman meydana gelir. Kalıtsal bir metabolik bozukluk olan bu hastalık yüzünden kişinin idrarında, terinde ve nefesinde balık kokusu olur. Ayrıca tedavisi yoktur ancak baklagiller, yer fıstığı, yumurta ve belirli balık ve et türlerinden kaçınan bir diyetle semptomlar azaltılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hastalık
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