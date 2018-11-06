HABER

Gaziantep Valisi Gül, göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP Valiliği'ne atanan Davut Gül, bugün kente gelerek göreve başladı.

Gaziantep Valisi Gül, göreve başladı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Valiliği'ne atanan Davut Gül, bugün kente gelerek göreve başladı. Kente hizmet için çalışacağının mesajını veren Vali Gül, kurum amirlerinden 'Vali söylerse yaparız' denilmemesini isteyerek, "Bu çerçevede hangi konu varsa şimdiden talimatımdır; benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım" dedi.
Dün gece kente gelen Vali Gül, ilk olarak sabah erken saatlerde Suriye sınırındaki Karkamış'a giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra valilik makamına gelen Vali Gül'ü, burada kent protokolü karşıladı. Vali Davut Gül, kendisini karşılayanlarla tokalaşıp tanıştıktan sonra basın toplantısı düzenledi.
Vali Gül, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için elinden geleni yapacağını ifade ederek şunları söyledi:
"Görev yapacağımız süre içerisinde sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze vizyon olarak koyduğu 2023-2053-2071 hedeflerini başta Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, iş dünyasıyla, Gaziantep ile ilgili sözü olan, fikri olan, derdi olan herkesle beraber gerçekleştireceğiz. FETÖ başta olmak üzere şimdiye kadar olduğu gibi bütün terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Terör örgütlerinin vatandaşımızın huzurunu bozması bizim için kırmızı çizgidir. Dolayısıyla da hiç birine hiçbir yerde müsamaha gösterilmeyecek.
DIŞ TİCARETİMİZİ 2023'TE MÜMKÜNSE 27 MİLYARA ÇIKARMAK, HEDEFİMİZ
Şu anda 11,5- 12 milyar dolar olan dış ticaretimizin gelişerek 2023'te inşallah 23 milyar dolar, mümkünse 27 milyar dolar olması, herkesin aşa, işe kavuşması hükümet politikalarının en iyi şekilde uygulandığı şehir olması temel hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşın taleplerini, vatandaşın lehine yorumlayan yani, 'vali söylerse yaparız, vali derse yaparız' denilen hangi konu varsa şimdiden talimatımdır, benim söylememle yapılabilecek her şeyi yapalım. Benim söylememle yapılmayacak şeyler ise zaten hukuken mümkün değildir, orada sizlerin de bizim de yapabileceğimiz hiç bir şey yok. İnisiyatifi vatandaşın lehine alalım."
Vali Gül toplantının ardından vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum yetkilileriyle toplantı yaptı.

​FOTOĞRAFLI

Gaziantep Valisi Gül, göreve başladıGaziantep Valisi Gül, göreve başladıGaziantep Valisi Gül, göreve başladıGaziantep Valisi Gül, göreve başladı

Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?Günler kaldı... İnternette yeni döneme hazır mısınız?
Tokat Valisi Balcı, göreve başladıTokat Valisi Balcı, göreve başladı
Belediyenin kapısına, hizmet alamadıkları iddiasıyla siyah çelenk bıraktılarBelediyenin kapısına, hizmet alamadıkları iddiasıyla siyah çelenk bıraktılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Adana'da gece yarısı dehşet! Eğlence mekanı kan gölüne döndü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

'Cinlerle yaşıyorum' dedi görüntüleri gönderdi: Beni kendi amaçları için köle yaptı

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Topladıkları mantar zehirli çıkınca, baba öldü oğlu yaşam savaşı veriyor

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

Meral Akşener'den gündem yaratacak iddia: AK Parti sosyal yardımları kesecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.