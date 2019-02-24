Gaziantep'in lezzetlerine şiirli destek

GAZİANTEP (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Gastronomi dalında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te 40 yıldır aşçılık yapan Mehmet Ali Durak, kente özgü yemekleri pişirmenin yanı sıra yazdığı şiirlerle de tanıtıyor.

Babasının yanında 40 yıl önce aşçılığa başlayan 53 yaşındaki Durak, mesleğinde kendisini geliştirebilmek için yurdun dört bir yanına giderek yöresel lezzetlerin püf noktalarını yerinde öğrendi.

Daha sonra memleketine dönen ve halen Pancarlı Mahallesi'ndeki bir restoranda mesleğini sürdüren Durak, yaklaşık 5 yıl önce Gaziantep'in gastronomide dünyaya yayılan ününe katkıda bulunmak üzere kente özgü lezzetler için şiir de yazmaya başladı. Şiveydiz, beyran, yuvalama, patlıcan ve soğan kebabı gibi çeşitli yemekler için yaklaşık 100'e yakın şiir yazan Durak, şiirlerini kendi internet sitesinde yayımlıyor, bazılarını da defterinde saklıyor.

Tecrübeli aşçı, yetkililerden alacağı destekle şiirlerini, yemeklerin hikayeleriyle birleştirdiği bir kitap yayımlamak istiyor.

Mehmet Ali Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkesin bir sevdası olduğunu, kendisinin sevdasının ise yemekler olduğunu söyledi.