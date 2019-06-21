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Gaziantep'te 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:16 | Son Güncelleme

İslahiye ilçesinde çocuğun kullandığı minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsü, olay yerindeki araç parçaları sayesinde yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emre Gök (24) yönetimindeki plakasız motosiklet, İslahiye-Hassa kara yolu Sulumağara Mahallesi mevkisinde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde bulunan araç parçaları ve çevrede yaptıkları araştırma sonucu minibüsün H.M'ye ait olduğunu belirledi.

İlk ifadesinde kazaya karıştığını inkar eden H.M, daha sonra kaza anında aracı oğlu M.A.M'nin (16) kullandığını itiraf etti.

Gözaltına alınan M.A.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü islahiye Motosiklet sürücüsü trafik kazası

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