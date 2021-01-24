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Gaziantep’te 61,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

24.01.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 61,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerinde 4 ikamete baskın yapıldı.

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerinde 4 ikamete baskın yapıldı. Yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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