Gaziantep’te 61,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda 61,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mevlana, Hasırcıoğlu ve Hacıbaba mahallelerinde 4 ikamete baskın yapıldı. Yapılan aramada 61,5 kilogram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

