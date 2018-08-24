Gaziantep'te gölete giren çocuk boğuldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gölete giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.
Yakınlarıyla bayramlaşmak için kent merkezinden Nurdağı ilçesine giden Fatma ve Yahya Yıldız çiftinin 11 yaşındaki çocukları Talha, kuzenleriyle Kuzuoluk Mahallesi'nde yeni yapılan gölete girdi.
Talha'nın çırpındığını gören çocuklar, durumu yakınlarına bildirdi. Göletten çıkarılan Talha, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük Talha'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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