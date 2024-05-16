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  4. Depremden önce 6 dairesi vardı, şimdi konteynerinde ne elektrik ne de su var! O ülke davet etti, 'ülkemi seviyorum' diyerek kabul etmedi

Depremden önce 6 dairesi vardı, şimdi konteynerinde ne elektrik ne de su var! O ülke davet etti, 'ülkemi seviyorum' diyerek kabul etmedi

16.05.2024 09:58
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6 Şubat depremlerinin ardından birçok acı yaşandı. En çok yıkımı ise Hatay'ın Antakya ilçesi yaşadı. Depremde 6 evini kaybeden Ayşe Koçak ise şimdi elektriği suyu olmayan konteynerinde yaşamaya çalışıyor. Koçak kendisine Almanya'dan davet geldiğini belirterek, "Gidemem, memleketimi terk edemem. Ben devletimi çok seviyorum." dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yok olan mahallesinde konteyner yuvasında yaşamını sürdüren Ayşe Koçak, Almanya’da yaşama hakkı olmasına rağmen hatıralarının geçtiği memleketinden vazgeçemiyor.

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BİR İLÇE ADETA YOK OLDU

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay’da, 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından Antakya ilçesi adeta yok olmuş ve binlerce insan başka şehirlere göç etmişti.

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ALMANYA'DA YAŞAMA HAKKI VAR AMA GİTMİYOR

Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan 72 yaşındaki Ayşe Koçak’ın da yuvası yerle bir oldu. Koçak, şahsına ait konteyner satın alarak yıkılan evinin enkazına yerleştirdi. Konteyneri kendi emeğiyle ev haline getirmeye çalışan Koçak, hırsızların hedefi oldu. Gençlik dönem yurt dışına göç eden 72 yaşındaki Koçak, Almanya’da yaşama hakkı olmasına rağmen yaşadığı mahalleden ve hatıralarının geçtiği sokaklardan ayrılamıyor.

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DEPREMDE 6 DAİRESİ YERLE BİR OLDU

Depremden önce 6 dairesinin olduğu ama hepsinin yıkıldığını belirten depremzede Koçak, "Depremde evim ağır hasar aldı ve yıkıldı. Depremden önce 6 dairem vardı ama hepsi yıkıldı. Bu moloz yığınların üstünde benim evim vardı. Evim ağır hasarlıyken evime hırsızlar girip eşyalarımı, altınlarımı ve kapı pencereyi çaldılar. Şimdi konteynerim var. Konteyner da elektrik ve su bağlanmadı. Konteyner benim şahsıma ait ama yapmaya gücüm yoktu. Ne elektrik var ne su var. İçinde de yatılmıyor. Hırsızlar konteynerin kablolarını ve lambaları çaldılar" dedi.

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"BEN TÜRKİYE'Mİ TERK ETMEM"

Almanya’dan davet geldiğini ama gitmek istemediğinin ifade eden depremzede Koçak, "Ben 72 yaşındayım, hiçbir şeye gücüm yetmez oldu. Benim yerim kendi yuvamdır. Türkiye benim için daha kıymetlidir. Almanya’dan bana davetiye geldi ama yine de gitmedim. Ben Türkiye’mi terk edemem. En güzel yerim benim memleketimdir. Ben devletimi ve milletimi seven biriyim. Onun için ben buralardan ayrılamam. Benim cep telefonumdan Almanya’dan aradılar ve gel burada yaşama hakkın var dediler. Gidemem, milletimi terk edemem. Ben devletimi çok seviyorum. Ben mahallemi ve her şeyi seviyorum. Hiçbir yer istemiyorum. Ben evimi, mahallemi ve komşumu bırakmak istemiyorum. Hiçbir yeri bırakıp gidemem. Gidecek gücüm de yoktur ama gücüm olsa da gitmem" ifadelerini kullandı.

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AW205204_07Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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deprem Antakya Almanya
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