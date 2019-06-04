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Gaziantep’te kadın cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Gaziantep’te sokak ortasında bir kadın cesedi bulundu.

Gaziantep’te kadın cesedi bulundu

Gaziantep’te sokak ortasında bir kadın cesedi bulundu. Polis, daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğu ileri sürülen kadının öldürüldüğü ihtimalini araştırıyor.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep’in Yeşilova Mahallesi Bademci Sokak’ta bir kadının cesedi bulundu. Polisler yaptığı ilk incelemelerde cesedin evli ve 3 çocuk annesi Derya H.’ye ait olduğunu belirledi. Ağabeylerinin oturduğu evin yakınlarındaki boş bir arazide bulunan kadının, 42 yaşında olduğu ve eşinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Talihsiz kadının cesedini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, geniş çaplı inceleme başlattı. Yakınlarına bayram ziyaretine gittiği öğrenilen kadının cesedinde herhangi bir kesici alet ya da mermi izine rastlanmazken, darp izlerinin ise düşerken mi oluştuğu yoksa olaydan öncemi olduğu araştırılıyor. Öğle saatlerinde cesedi bulunan kadının cenazesi polis incelemesinin ardından olay yerinden kaldırılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Derya H.’nin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi beklenirken polis, iki kez intihar girişiminde bulunan kadının öldürülmesi ihtimalini de araştırıyor.

Gaziantep’te kadın cesedi bulundu

Gaziantep’te kadın cesedi bulundu

Gaziantep’te kadın cesedi bulundu

Gaziantep’te kadın cesedi bulundu

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