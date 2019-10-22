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Gaziantep'te şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:24 | Son Güncelleme

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle sel meydana geldi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra etkili olan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Bazı vatandaşlar ıslanmamak için çatı altlarına sığınarak, yağışın durmasını bekledi.

Zaman zaman doluyla karışık yağan yağış nedeniyle, araç sahipleri, ağaçların altına park ederek otomobillerinin zarar görmesini engellemeye çalıştı.

Meteoroloji il müdürlüğü yetkilileri, pazar günü başlayan yağmurlu ve serin havanın, aralıklarla hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Bayatlı Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Sel nedeniyle bazı evlerin ahırlarını ve kilerlerini su bastı.

Yağış nedeniyle evi zarar gören vatandaşlardan Güllü Şifka, kilerdeki yiyeceklerin zarar gördüğünü belirterek, "Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandık. Kilerdeki buzdolabım, yiyeceklerim zarar gördü. Yiyecek bir şeyim kalmadı." dedi.

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