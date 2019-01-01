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Gaziantep'te silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 18:52 | Son Güncelleme

Şahinbey ilçesinde bir kişi, eski eşinin ağabeyini silahla bacağından yaraladı - Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir kişi, eski eşinin ağabeyini silahla bacağından vurarak yaraladı.

İddiaya göre, Kaya O. Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan Bülent Ö, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri Kaya O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Kaya O'nun, yanında taşıdığı tabancasıyla Bülent Ö'nün bacağına ateş ederek kaçması yer alıyor.

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