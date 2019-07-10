Gaziantep'te sınırın sıfır noktasında arkeopark çalışmaları

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye sınırındaki Karkamış Antik Kenti'nde kurulacak arkeoparka ilişkin, "Büyük bir hazineyi bütün dünyaya hediye ediyoruz. Antik kentin ziyarete açılabilmesi için 5-6 bakanlıktan onay alarak ilerliyoruz." dedi. Şahin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlediği basın toplantısında, Karkamış'ın Türkiye'deki en önemli arkeolojik merkezlerden biri olduğunu ifade etti. "Büyük bir hazineyi bütün dünyaya hediye ediyoruz" diyen Şahin, "Antik kentin ziyarete açılabilmesi için 5-6 bakanlıktan onay alarak ilerliyoruz. Bu dönem antik kentin güvenlik duvarının yapılması için 450-500 milyon lira harcandı. Belediye olarak bu şehrin kültürel mirasının emanetçileriyiz, geçmişten aldığımız güçle geleceğe doğru gidiyoruz. Çocuklarımıza bu emaneti güçlü bir şekilde bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti de Türkiye-İtalya ortaklığında yürütülen Karkamış kazılarının 8. dönemini bitirmek üzere olduklarını, bu yılki kazılarda Hitit İmparatorluğu, Geç Hititler ve Roma döneminden kalıntılar tespit ettiklerini söyledi.

Kazılarda saray kalıntıları bulduklarını, bir binada onlarca mühür baskısını gün yüzüne çıkardıklarını anlatan Marchetti, bu mühür baskıların Hitit sarayı hakkında emsalsiz detaylar sağladığını vurguladı. - 1. Şuppiluliuma'nın sarayı bulundu Marchetti, kazılarda ayrıca Demir Çağı'na ait eserler, mezarlar ve mühürler elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "Hitit İmparatorluğu döneminde eyalet başkenti olarak görev yapan Karkamış'ta büyük kralın ordusu burada otururdu. Akropolde Hitit İmparatoru 1. Şuppiluliuma dönemine ait büyük bir saray bulduk. Saray arkeopark dışında bir alanda. Orası ziyarete açılmayacak. İç duvar 3 metre, dış duvar 5 metre kalınlığında. Bulla denilen pişmiş topraktan yapılan mühür baskılar bulduk. Bu toprak parçaları tarihi değiştiriyorlar. Biz mühürler için ana depoyu bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu depolardan başkent Hattuşa ile bir iki şehirde daha olduğu biliniyor. Vergilerin toplandığı merkezlerde olan şeyler bunlar." Kazı Başkan Yardımcısı ve İstanbul Üniversitesi Hititoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Peker de bu yılki kazılarda "mühür evi" olarak adlandırılan bir yapı ortaya çıkardıklarını belirterek, bunların imparatorluğun veya devletin lojistik depoları olduğunu vurguladı.

Karkamış'ın Hititlerin Suriye hakimiyetini tesis ettiği bir kent olduğunu anlatan Peker, şöyle devam etti: "Fırat'ın batısındaki coğrafyadan gelen vergiler ve ticaret sonucu oluşan zenginliğin aristokrasiye paylaştırılması için toplandığı merkezler var. Biz şu anda orayı kazıyoruz. Bu kil parçaları, içinde tam olarak ne bulunduğunu bilemediğimiz çuvalların ağzının bağlanarak mühürlenmesi için kullandığı mühür baskıları. 30'un üzerinde görevli burada aktif olarak iş görüyorlar. Aralarında 4 prens var. Bir gümrük görevlisi var. Elimize geçen 200'e yakın mühür baskısı var. Aslında Karkamış Hitit İmparatorluğu'nun son dönemlerinin, son 100-110 yılında ayakta kalması için büyük destek olan ayaklardan bir tanesi. Zenginliğin imparatorluğa doğru aktığı merkezlerden bir tanesi. Hitit imparatorluğu son 100 yılını yaşayabildiyse aslında Karkamış sayesinde yaşamıştır." Toplantıya, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu da katıldı. - Arkeopark Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde Yakın Doğu arkeolojisinin en önemli yerlerinden birisi olarak bilinen, Hitit, Asur, Helenistik ve Roma dönemlerine ait izler taşıyan Karkamış Antik Kenti, Suriye sınırında askeri bölgede yer aldığı için serbestçe ziyaret edilemiyor.