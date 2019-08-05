Gaziantep'te trafik kazası: 5 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep istikametinden gelen M.G. (42) yönetimindeki 32 HH 994 plakamı kamyonet, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun Uluyatır Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen D.Ü'nün (38) kullandığı 27 Y 5969 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü D.Ü. ile aynı otomobilde bulunan M.Ü. (29), G.Ü. (7), Z.Ü. (9) ve M.Ü. (1) yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

