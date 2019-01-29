Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Metin İLİKSOY/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 415 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pazarcami Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramada 415 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ev sahibi E.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
FOTOĞRAFLI
ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti
Beştepe'de 'sinema' zirvesi!
Refah Sınır kapısı açıldı! Haberi alan oraya koştu
Özkan Edip Akgülay tutuklandı!
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum