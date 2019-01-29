Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Metin İLİKSOY/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 415 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pazarcami Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptığı aramada 415 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ev sahibi E.K.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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