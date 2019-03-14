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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 18:31 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilevler ile Belkıs mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.G, İ.A, H.K, H.U, M.D, H.S, H.H.Ö, İ.A, U.P. ve M.B. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, tabancaya ait şarjör, 15 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 180 lira, 5 gram esrar, 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep Nizip tutuklama uyuşturucu operasyonu

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