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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Gaziantep kent merkezi ile İslahiye ilçesinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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