Gaziosmanpaşa'da yasa dışı bahis oynatanlar çatıştı

\u0130stanbul Gaziosmanpa\u015fa'da silahl\u0131 7 ki\u015fi bahis oynat\u0131lan ofisi kur\u015fun ya\u011fmuruna tuttu. \u0130\u00e7erideki 12 ki\u015fi de kar\u015f\u0131l\u0131k verince \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. O anlar anbean kaydedildi.\n 300 y\u0131ll\u0131k \u0130sa heykelinin kal\u00e7as\u0131ndan gizli not \u00e7\u0131kt\u0131! 'Bu inan\u0131lmaz'Soyer, tekerlekli sandalye ile Kemeralt\u0131\u2019n\u0131 gezecekYSK, DP Bodrum Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Kaynar'\u0131n itiraz\u0131n\u0131 kabul etti
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