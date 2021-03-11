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Gaziosmanpaşa’da genç kadın evinde ölü bulundu

11.03.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Gaziosmanpaşa’da, 44 yaşında bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Gaziosmanpaşa’da, 44 yaşında bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149 Sokaktaki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri kadın komşularından bir süredir haber alamadı. Durumdan şüphelenen bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmeye çalıştı ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, camı kırarak eve girdikten sonra kapıyı açtı.
Daha sonra içeri giren polis ekipleri, kadının yattığını fark etti. Bunun üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 44 yaşındaki Dilek K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölümünün nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Öte yandan, kadının eşinin evde olmadığı ve paraşüt turlarına katıldığı öğrenildi.

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