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Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 23:13 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞA'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralanırken, fail olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yaralıların durumlarının kritik olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1106. Sokak'ta buluna bir kafede buluşan 3 arkadaş şans oyunu oynamak üzere masaya oturdu. Kafenin işletmecisi de Tuncay Ö., birlikte oyun oynadığı Bahattin A. ve Vural A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Tuncay Ö., kafenin bulunduğu apartmandaki evine çıkarak silahın aldı. Tekrar kafeye inen Tuncay Ö., silahı tartıştığı Vural A.'ya doğrulttu. Silahını beş altı kez ateşleyen Tuncay Ö., hedef aldığı Vural A. ile birlikte, araya giren Bahattin A.'yı da vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan Bahattin A. ve Vural A., ciddi şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda Asayiş ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslar ile yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Asayiş ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde uzun süre delil toplama çalışması yaptı. Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ciddi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, oyun oynarken kavga ettiği 2 arkadaşını vuran kafe işletmecisi Tuncay Ö., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.

(Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı(Geniş Haber) Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı

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