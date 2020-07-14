HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziosmanpaşa'da yan yatan minibüsten sürücü yara almadan kurtuldu

Gaziosmanpaşa'da yan yatan minibüsten sürücü yara almadan kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 00:05 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa Tem otoyolunda arkadan gelen otomobilin çarptığı minibüs yan yattı. Yan yatan minibüsten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Gaziosmanpaşa'da yan yatan minibüsten sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, 22.30 sıralarında TEM otoyolu Gaziosmanpaşa Küçükköy Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden Ahmet Aras yönetimindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücüsü Ahmet Aras, minibüsten kendi imkanlarıyla çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Ahmet Aras'ı ambulansa alarak tedbir amaçlı müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle Tem otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
İzmir'de makilik alanda yangın!İzmir'de makilik alanda yangın!
Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak? Yüksek lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

En Çok Okunan Haberler

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

13 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

AB'den flaş Ayasofya tepkisi!

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Türkiye'nin Ayasofya kararına İran'dan ilk yorum

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Meydan savaşı! Ölü ve yaralılar var

Jakuzideki sözleri büyük tepki çekmişti! AK Partili Başkan istifa etti

Jakuzideki sözleri büyük tepki çekmişti! AK Partili Başkan istifa etti

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Diğer Haberler
Ankara'da nakliyeci damat kamyonu gelin arabası yaptı

Kamyon gelin arabası oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine saldırısını kınadı

İzmir'de makilik alanda yangın!

İzmir'de makilik alanda yangın!

Valilik açıkladı! Kilis'te maske kullanımı zorunlu hale getirildi

Bir ilde daha zorunlu hale getirildi

İstanbul'da çifte cinayetin zanlısı aylar sonra ortaya çıkıp yine dehşet saçtı!

Çifte cinayetin zanlısı aylar sonra ortaya çıkıp dehşet saçtı!

Vaka sayısı en çok olan 5 ilden biri! Gaziantep'te caddelerdeki yoğunluk azalmıyor

Vaka sayısı en çok olan 5 ilden biri! Yoğunluk azalmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.