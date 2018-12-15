Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki sınırda toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Gazze’deki ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterileri

Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, sapanla taş atarak karşılık verdi.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki GazzeŞeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.