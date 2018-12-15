HABER

Gazze’deki ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterileri

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2018 07:39 | Son Güncelleme

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri devam etti. Filistinliler 30 Mart'tan bu yana barışçıl eylemler düzenliyor.

Gazze'nin Han Yunus kentinin doğusundaki sınırda toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı sloganlar atarak gösteri düzenledi.

Gazze’deki ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ gösterileri

Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçlerinin gösteriye müdahalesi üzerine Filistinliler, sapanla taş atarak karşılık verdi.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki GazzeŞeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.

1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT

1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla'nın şehit olduğu belirtildi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

İğrenç olay! Baldızıyla zorla cinsel ilişkiye girdi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri ortaya çıktı

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Kapıyı açtı, komşusunu annesine tecavüz ederken yakaladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 milyon dolarlık düğün bitti

100 milyon dolarlık düğün bitti

Arjantin'de 700 bin yıllık tembel hayvan fosili bulundu

700 bin yıllık tembel hayvan fosili bulundu

İsrail'den aktivistlere sert müdahale: Yaralılar var

İsrail'den aktivistlere sert müdahale: Yaralılar var

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı

YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO hatlarına saldırdı

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama: Mutabık kaldılar

Beyaz Saray'dan kritik görüşmeye ilişkin açıklama

Irak'tan Türkiye'ye nota!

Irak'tan Türkiye'ye nota!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.