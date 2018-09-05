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Gazze insani ve çevresel felaketin eşiğinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

Gazze Sahil Belediyeleri Sular İdaresi Başkanı Munzir Şublak: "Su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın sağlanamaması nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca kriz durumundan felaket sınırına doğru sürüklendik" "Yakıt açığının giderilememesi halinde gelecek dönemde su idaresinin sunduğu hizmetlerde büyük bir gerileme görülebilir"

Gazze Şeridi'nde devam eden elektrik krizinin yanı sıra su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörlerin çalıştırılması için gereken yakıtın tükenmesi nedeniyle "insani ve çevresel felaket" yaşanabileceği belirtildi.

Gazze Sahil Belediyeleri Sular İdaresi Başkanı Şublak, düzenlediği basın toplantısında, "Su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın sağlanamaması nedeniyle geçtiğimiz yıl boyunca kriz durumundan felaket sınırına doğru sürüklendik." dedi.

Bu tesislerin "güvenli ve tavsiye edilen sınırlarda" çalışmadığını vurgulayan Şublak, tesislerin çalışması için uluslararası yardım kuruluşları tarafından temin edilen mazotun da tükenme aşamasında olduğunu söyledi.

Su ve kanalizasyon tesislerinin çalışma sisteminin esas olarak elektrik enerjisine dayandığını ve bu konudaki herhangi bir eksikliğin hizmetleri doğrudan etkilediğini belirten Şublak, "Yakıt açığının giderilememesi halinde gelecek dönemde su idaresinin sunduğu hizmetlerde büyük bir gerileme görülebilir." diye konuştu.

Atık su arıtma tesislerindeki motorların durmasının Gazze'deki halkın yaşamı üzerinde "tehlikeli" sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Şublak, atık suları arıtma ve pompalama sisteminin önemli oranda felç olabileceğini ve bunun da yerleşim alanlarında su taşkınlarına yol açabileceğini ifade etti.

Bazı yerleşim bölgelerinde kanalizasyon taşmalarının yaşandığına işaret eden Şublak, krizin devam etmesi halinde daha fazla bölgede bu gibi durumların görülebileceği uyarısında bulundu.

- "Bazı bölgelerde su kesintileri yaşanabilir"

Jeneratörler için gereken yakıt miktarının tükenmesinin, Filistinlilere içilebilir su ulaştırılması sürecini de etkilediğini kaydeden Şublak, bazı bölgelerde bir haftayı aşan su kesintilerinin yaşanabileceğine dikkati çekti.

Bir yıldan daha uzun bir süredir bölgeye su ve kanalizasyon tesislerindeki jeneratörlerin çalıştırılması için aylık yaklaşık 160 bin litre yakıt ulaştırıldığını söyleyen Şublak, tesislerin halka kabul gören bir hizmet verebilmesi için aylık olarak 400 bin litre yakıta ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

- Gazze sahilinin yüzde 73'ü kirlendi

Şublak, bu krizin halkın tek nefes alabildiği yer olan Gazze Şeridi sahilini de etkilediğini, sahilin yüzde 73'ünden fazlasının atık sularla kirlendiğini belirtti.

Önceden günde yaklaşık 90 bin litre arıtılmamış veya kısmen arıtılmış atık suyun denize pompalandığını ancak bugün bu sayının 110 bin litreye ulaştığına işaret eden Şublak, Gazze'deki bu krize acil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Şublak ayrıca BM başta olmak üzere uluslararası kurumlara "elektrik krizini hafifletmek için yakıt sağlamaları ve elektrik sorunun çözmek için çaba göstermeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in kara, hava ve deniz ablukası altında tuttuğu yaklaşık iki milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 11 yılıdır elektrik krizi yaşanıyor. Bölgede günlük elektrik kesintileri 18-20 saati buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Kanalizasyon Su yakıt

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