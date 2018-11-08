Gazze şehidini uğurladı

GAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Filistinli Ahmed Halid en-Neccar (21) son yolculuğuna uğurlandı.
İki hafta önce "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Neccar için Han Yunus'un Huzaa beldesinde cenaze töreni düzenlendi.
Şehidin naaşı yüzlerce Filistinlinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, iki hafta önce Han Yunus beldesinde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında yaralanan ve Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde tedavi gören Ahmed Halid en-Neccar'ın şehit olduğu belirtilmişti.
Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.
- "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında iki hafta önce yaralanan ve dün şehit olan Filistinli gencin cenazesi Han Yunus'un Huzaa beldesinde toprağa verildi
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