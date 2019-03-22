Gazze'de, "Deniz ve Özgürlük Festivali" adlı müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Gazze kentindeki Filistin Kızılayı'na bağlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Filistinli gençlerden oluşan koro ve müzik grubu sahne aldı.

Etkinliği düzenleyen Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı Müdürü İsmail Davud, Gazze'deki müzik gruplarının faaliyetlerine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

"Bu etkinlikle dünyaya, 'Filistin halkı özgürlük, istikrar ve barışın özlemini duyuyor' mesajını vermeyi amaçlıyoruz." diyen Davud, hür olmak ve haklarını geri almak için mücadele eden bir halk olduklarını vurguladı.

Merkezi Kudüs'te bulunan konservatuvarın Gazze'deki şubesinde, gitar, piyano, çello, kanun ve keman gibi farklı enstrümanlara yönelik eğitimler veriliyor.