Gebe Akademisi'nde hamile pilatesi

Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Medicana Hastanesi'nde, 'Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız' sloganıyla 'Gebe Akademisi'nin ikincisi gerçekleştirildi.

Hastanenin konferans salonunda başlayan eğitim projelerinde gebenin doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlaması, karşılaşılan sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisine ulaşması amaçlanıyor.

Programda konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Neriman Çelik, gebelik süresinde yapılması gereken test ve taramaları anlattı. Ardından Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak, gebelik sürecinde psikolojik desteğin önemi hakkında bilgilerini anne adayları ile paylaştı. Gebelikte cilt lekelenmeleri ve cilt bakımı konusunda ise Dermatoloji Uzmanı Dr.Oğuz Küçükçakır merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Seminerin sonunda sportif danışman Nurgün Abik gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra hamilelere uygulamalı pilates yaptırdı.

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