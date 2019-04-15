Gebeliğim süresince seyahat edebilir miyim?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan, hamilelik döneminde seyahat etmek isteyen anne adaylarına oldukça faydalı bilgiler sundu.

GEBELİKTE İDEAL SEYAHAT DÖNEMİ

İlk ve son 3 ayın genellikle kusma kanama veya ağrı gibi problemlerle daha iç içe olduğunu göz önüne alarak, orta 3 aylık dönem seyahat için en uygun süreç gibi görünüyor.

Zira bu dönemde bulantılarınız azalmış bel ve kalça ağrılarınız henüz başlamamış ve hareketlerinizi kısıtlayacak ölçüde kilo almamış olacaksınız. Yine de, erken doğum tehdidi, hipertansiyon veya çoğul gebelik gibi risk teşkil eden herhangi bir durum varsa, orta 3 aylık dönem dahil seyahat etmeniz güvenli olmayacaktır.

SEYAHAT ÖNCESİ KONTROLDEN GEÇİN

Seyahatinizden hemen önce, gebeliğinizi takip eden doktorunuzla görüşmeniz ve kısa bir kontrolden geçmeniz doğru olur. Yanınıza varsa reçeteli ilaçlarınızı, gebelikte kullandığınız vitaminlerinizi ve ihtiyaç duyabileceğiniz ağrı kesici veya barsak düzenleyici gibi ürünleri de almayı unutmayın. Gebelik takip ve tıbbi bilgilerinizi içeren herhangi bir kaydın da çantanızda olması iyi olacaktır.