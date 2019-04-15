KADIN

Gebeliğim süresince seyahat edebilir miyim?

Op. Dr. Tuba Tarhan Op. Dr. Tuba Tarhan
GEBELİK HABERLERİ  | 15.04.2019 11:47 | Son Güncelleme

Birçok kadın için gebelik, seyahat için engel teşkil eden bir durum değildir. Sağlıklı seyreden bir gebelik sürecinin 36. haftasına dek seyahat edebilirsiniz, ancak gebelik dönemindeki seyahatlerinizle ilgili olarak birkaç noktaya dikkat etmenizde fayda var.

Gebeliğim süresince seyahat edebilir miyim?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan, hamilelik döneminde seyahat etmek isteyen anne adaylarına oldukça faydalı bilgiler sundu.

GEBELİKTE İDEAL SEYAHAT DÖNEMİ

İlk ve son 3 ayın genellikle kusma kanama veya ağrı gibi problemlerle daha iç içe olduğunu göz önüne alarak, orta 3 aylık dönem seyahat için en uygun süreç gibi görünüyor.

Zira bu dönemde bulantılarınız azalmış bel ve kalça ağrılarınız henüz başlamamış ve hareketlerinizi kısıtlayacak ölçüde kilo almamış olacaksınız. Yine de, erken doğum tehdidi, hipertansiyon veya çoğul gebelik gibi risk teşkil eden herhangi bir durum varsa, orta 3 aylık dönem dahil seyahat etmeniz güvenli olmayacaktır.

SEYAHAT ÖNCESİ KONTROLDEN GEÇİN

Seyahatinizden hemen önce, gebeliğinizi takip eden doktorunuzla görüşmeniz ve kısa bir kontrolden geçmeniz doğru olur. Yanınıza varsa reçeteli ilaçlarınızı, gebelikte kullandığınız vitaminlerinizi ve ihtiyaç duyabileceğiniz ağrı kesici veya barsak düzenleyici gibi ürünleri de almayı unutmayın. Gebelik takip ve tıbbi bilgilerinizi içeren herhangi bir kaydın da çantanızda olması iyi olacaktır.

Seyahat edeceğiniz bölge ile ilgili uyarıları (salgın bulaşıcı hastalık, aşı gereksinimi gibi) önceden öğrenmiş olmaya çalışın ve varış noktasına ulaşabileceğiniz en kısa yolu seçmeye çalışın. Varış noktanızda ihtiyaç halinde başvurabileceğiniz sağlık kuruluşlarını da önceden belirlemeniz ve yolculuk için sağlık sigortası yaptırmanız uygun olacaktır.

KARA YOLU İLE SEYAHAT EDİYORSANIZ

Kara yolu ile seyahat ediyorsanız, sürüş aralıklarına sık molalar ekleyerek araçtan inip yürümeye ve bacaklarınızı germeye çalışın. Emniyet kemeri hayati önem taşır, düz kısmı karnın altından çapraz kısmı da karnın üstünden geçirilmeli ve yolculuk boyunca çıkarılmamalıdır.

UÇAK İLE SEYAHAT PLANLIYORSANIZ

Uçakla seyahat planlıyorsanız, uçuş firmanızdan seyahat raporu gerekliliği konusunda bilgi alın. Uçuş öncesi gazlı içecek ve yiyeceklerden kaçınmaya çalışın. Mümkünse koridor kısmındaki koltukta seyahat edin ve her 2 saatte bir bacaklarınızı germe egzersizi yapın veya kalkıp birkaç kez koridorda yürüyün.

GEMİ YOLCULUĞU İÇİN

Gemi ile uzun süreli bir seyahat planlıyorsanız, öncesinde doktorunuzdan onay alın ve deniz tutması için kullanabileceğiniz ilaç seçeneklerini belirleyin. Gemide ve durmayı planladığınız noktalarda mutlaka bir sağlık personeli bulunduğundan emin olun. Ellerinizi sıkça yıkayarak ve yiyecek içeceklerin temizliğine özen göstererek viral ishal salgınlarından kaçınmaya çalışın.

Her ne kadar sizin ve bebeğinizin hiçbir sağlık sorununuz olmasa da, acil durumların herhangi bir zamanda ortaya çıkma riski hep vardır. Bu yüzden seyahatiniz sırasında vajinal kanama, ağrı veya kasılma, su gelişi, tansiyon yükselmesi bulguları (baş ağrısı, görme bulanıklığı gibi), ciddi bulantı kusma ya da ani damar tıkanıklığı bulguları (çarpıntı, nefes darlığı, şiddetli öksürük, ani bacak ağrısı gibi) yaşamanız halinde, en yakın sağlık profesyonelinden yardım isteyin.

Op. Dr. Tuba Tarhan
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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