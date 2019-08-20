Gebeliğin komik gerçekleri! Kimi vücut çatlaklarını, kimi de şişmiş ayaklarını paylaşıyor

'Yüzümde kistik akneler oluştu. Ama en kötü yiyecekler için can atıyordum. Neyse ki birkaç ay yanımda taşıyacağım harika bir masa var!'

'Son üç aylık dönemimi sadece parmak arası terliklerle geçirdim. Sağ baş parmağımda da hamileliğe bağlı karpal tünel sendromu var. Ayağım da bir numara büyüdü.'

'Kardeşim ve eniştem gelmeden önce saçlarımı biraz düzeltmek istedim.'

'Yüzüğü kesmek zorunda kaldım çünkü parmaklarım çok şişmişti.'

'Hamilelik göğüslerimi şişirmiş gömleğimi patlatacak gibiydi. Bu yüzden peçete ile önlem aldım.'

'Kimse size hamileyken dönüşeceğiniz yol haritasını söylemez. Bu 24. haftalık halim.'

'Kızım her zaman vücudumun sağ tarafındaydı (bu resimde görebilirsiniz). Üçüncü üç aylık dönem boyunca devrileceğimi hissettim.'

'Karnımdaki çatlaklar inanılmaz derecede acı verici ve kaşıntılıydı.'

'Her 20 dakikada bir tuvaletteyim.'

'Sekiz aylık hamileyim. Mağazada bununla dolaşıyorum. Ayak bileklerime dikkat!'

'Hamilelik her zaman büyük, kötü, korkutucu bir şey değildir! Her iki çocuğumda da mide bulantısı, şişme veya çatlak izleri yaşamadım. Doğum süreci sıkıntılı olmadı. Hamilelik benim için sağlıklı ve güzel bir yolculuktu!'