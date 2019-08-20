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Gebeliğin komik gerçekleri! Kimi vücut çatlaklarını, kimi de şişmiş ayaklarını paylaşıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 20.08.2019 14:17 | Son Güncelleme

Hamilelik ve doğum sürecinin ne kadar zorlu geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dokuz ay boyunca, bir anne adayının bedeni, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla olan ilişkileri gibi değişir. Ancak hamileliğe biraz esprili yaklaşmak bu değişiklikleri biraz daha kolay hale getirebilir. İşte kiminin vücut çatlakları, kiminin de dalgınlık yaşadığı o süreçten fotoğraflar...

Gebeliğin komik gerçekleri! Kimi vücut çatlaklarını, kimi de şişmiş ayaklarını paylaşıyor

'Yüzümde kistik akneler oluştu. Ama en kötü yiyecekler için can atıyordum. Neyse ki birkaç ay yanımda taşıyacağım harika bir masa var!'

1

'Son üç aylık dönemimi sadece parmak arası terliklerle geçirdim. Sağ baş parmağımda da hamileliğe bağlı karpal tünel sendromu var. Ayağım da bir numara büyüdü.'

2

'Kardeşim ve eniştem gelmeden önce saçlarımı biraz düzeltmek istedim.'

3

'Yüzüğü kesmek zorunda kaldım çünkü parmaklarım çok şişmişti.'

4

'Hamilelik göğüslerimi şişirmiş gömleğimi patlatacak gibiydi. Bu yüzden peçete ile önlem aldım.'

5

'Kimse size hamileyken dönüşeceğiniz yol haritasını söylemez. Bu 24. haftalık halim.'

6

'Kızım her zaman vücudumun sağ tarafındaydı (bu resimde görebilirsiniz). Üçüncü üç aylık dönem boyunca devrileceğimi hissettim.'

7

'Karnımdaki çatlaklar inanılmaz derecede acı verici ve kaşıntılıydı.'

8

'Her 20 dakikada bir tuvaletteyim.'

9

'Sekiz aylık hamileyim. Mağazada bununla dolaşıyorum. Ayak bileklerime dikkat!'

10

'Hamilelik her zaman büyük, kötü, korkutucu bir şey değildir! Her iki çocuğumda da mide bulantısı, şişme veya çatlak izleri yaşamadım. Doğum süreci sıkıntılı olmadı. Hamilelik benim için sağlıklı ve güzel bir yolculuktu!'

11

'İkinci kızımla hamileyken karnımı tezgahta dinlendiriyordum. İnsanlar bu fotoğrafın sahte olduğunu düşünüyorlardı.'

12

'Döküntüler... Kaşıntıyı önlemek için hiçbir şey kullanamıyorum.'

13

'Çoraplarımı çıkardığım zaman karşılaştığım görüntü.'

14

'Hamileyken midem o kadar bulanıyordu ki saçlarımı bile tarayamıyordum. Annem beni düzene sokuyordu.'

15

'Hamilelik beyni ... Dişlerimi diş macunu yerine deodorantla fırçalamadan hemen önce.'

16

'Hamilelik ve döküntüler... Gebeliğin paramparça tarafı.'

17

'Hamileyken ayaklarım, hamilelik sonrası ayaklarım.'

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