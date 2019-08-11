Gebelik sonrası oluşan sarkmalar nasıl geçer?

Op. Dr. Erkara, “Tıp dilinde “abdominoplasti” olarak adlandırılan karın germe ameliyatı ile karın bölgesinde zaman içinde zayıflayan karın kasları onarılıyor, sarkmış deri ortadan kaldırılarak sarkık ve çatlak görünümü gideriliyor. Düz bir karın ile estetik bir görünüme sahip olan herkes, yaşamının geri kalan bölümünde çok daha sağlıklı bir yaşama adım atıyor” diye konuştu.

Sağlıksız beslenme, genetik ve hormonal nedenlere bağlı olarak alınan aşırı kilolar ile hamilelik gibi temel nedenlerin karın yağlanmasının başlıca nedenleri olarak sıralanabileceğini dile getiren Op. Dr. Defne Erkara, “Tüm bu etkenler, karın ve bel çevresinde aşırı yağlanmaya, genişlemeye, karın kaslarının deforme olmasına ve çatlakların oluşmasına neden olur” dedi.

Aşırı yağlanarak kilo alan ya da gebeliğe bağlı olarak genişleyen göbek bölgesinin, kilo verme ya da doğum sonrasında kilo ortadan kalksa bile, karın duvarında meydana gelen deformasyon sonrası kaslarda gevşeme, sarkma ve meydana gelen cilt çatlaklarının eski haline dönemeyebileceğini anlatan Op. Dr. Defne Erkara, “Karın germe yani “abdominoplasti” operasyonu sayılan nedenlere bağlı olarak uygulanır. Ortaya çıkan bu sonuçlar için, cilt ve cilt altında gelişen deformasyona bağlı doku fazlasının uzaklaştırılması ve karın duvarının güçlü anatomik yapısının yeni baştan oluşturulması gerekir. Dünyada estetik amaçlı yapılan ilk beş ameliyattan birisi de karın germe operasyonudur.