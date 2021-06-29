Gebelikte bulantıyı önlemek için hangi gıdalar tüketilmelidir?

Gebelikte bulantı ilk aylarda sıklıkla karşılaşılan problemlerdendir. Bulantı, anne adayının tükettiği besinleri kusarak dışarı çıkarmasına neden olabilmekte, o süreçte de sosyal yaşantısını olumsuz etkileyerek mutsuz bir gebelik geçirmesine yol açabilmektedir.

Bulantının daha uzun süre devam etmesi durumunda, bu durum bebeğin yeterli ve dengeli beslenmesini engelleyeceğinden, sağlık problemlerine neden olabilir. Dolayısıyla, ilk 3 ay, anne adayının mümkün olduğunca bulantıyı önleyici bir beslenme sisteminde çalışmasında fayda vardır.

Gebelikte bulantıya ne iyi gelir sorusu yanıtlanırken ilk olarak katı ve tuzlu gıdalar önerilir. Bu dönemde anne adaylarının çokça karbonhidratlı besinlere yöneldiğini görmekteyiz. Karbonhidratlı besinler tüketilirken bir nebze sağlıklı olmasına dikkat edilebilir. Börek, poğaça gibi besinlerin az yağlı yapılmaları önemlidir. Kızartmalardan ve çok yağlı besinlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Ana öğünlerde katı besinler tüketilmeli, ara öğünlerde çorba gibi besin grupları yenebilir. Fazla şekerli besinlerden uzak durulmalı, yemek hazırlanırken ve yenirken mümkün olduğunca odanın havalandırması sağlanmalıdır.

ZENGİN BESLENME DE GEBELİKTE MİDE BULANTISINA İYİ GELİYOR

Salata, meyve gibi soğuk, pişmemiş, kokusu çok fazla olmayan besinlerden bu dönemde biraz daha zengin beslenebilmesi de mide bulantısının azalmasına katkıda bulunabilecektir.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN BİR YÖNTEM DE BESLENME DÜZENİ

Azar azar sık sık beslenmek, mide bulantısının biraz daha kontrol altına alınabilmesini sağlamaktadır.

BULANTIYA İYİ GELEN ÇAYLAR TÜKETİLEBİLİR Mİ?

Mide bulantısına iyi geldiği düşünülen bitkisel çaylarla ilgili çok fazla yapılmış araştırma sonuçları olmadığı için, bitki çaylarının tüketilmesini tavsiye etmemekteyiz.

