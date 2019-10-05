Gebelikte diyabete dikkat çekildi

Ordu Üniversitesi ve Perinatoloji Uzmanları Derneği (PUDER) tarafından, riskli gebelikler ile ilgili kılavuzlar oluşturmak amacıyla planlanan ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyum ve Çalıştayı’ Ordu’da yapıldı.

Perinatoloji Uzmanları Derneğinin riskli gebelikler ile ilgili kılavuzlar oluşturmak amacıyla planladığı çalıştay programlarının ilki olan ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyum ve Çalıştayı’ Ordu Üniversitesi katkılarıyla gerçekleşti. Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan perinatoloji uzmanlarının katıldığı çalıştayda, gebelikte diyabet konusu ele alınarak, bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

“Bilimsel çalışmaların durmaksızın devam etmesi gerekiyor”

Sempozyum ve çalıştay hakkında açıklamalarda bulunan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu ilinin daha iyi olabilmesi adına, Ordu Üniversitesinin bütün birimleriyle insanların daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için öncülük edip, rehber olmaya devam edeceklerini ifade etti. Rektör Akdoğan, düzenlenen ‘Gebelik ve Diyabet Sempozyumu ve Çalıştayı’nın, Ordu ve Türkiye için gerekli olduğuna değinerek, “Bir insan, bir toplum ve bir ülke için bilimsel çalışmalar olmadan, o ülkenin, o toplumun, o insanların gelişmeleri beklenemez. Zihinsel anlamda, bilgi anlamında bir arayış, çaba ve gayret olmadan bu gelişme, değişme ve yenilenme kendiliğinden olmaz. Bakıldığında Avrupa ve Amerika bilimsel gelişmelere, bilimsel etkinliklere büyük miktarlarda kaynak ayırıyor, kıymet veriyor ve bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun da sonucunu görüldüğü gibi Avrupa ve Amerika maddi anlamda daha ileri noktadalar. Avrupa ve Amerika dünyayı sömürüyor doğru, materyalist anlamda bunu da yapıyor ama bilimsel anlamda Avrupa ve Amerika’nın bir çaba ve gayret içerisinde olduğu da aşikar. Bu bağlamda Türkiye’nin gidişatı gayet iyi ve güzel. Bu bilimsel çalışmaların durmaksızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.