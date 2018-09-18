KADIN

Gebelikte oluşan çatlaklar doğumdan sonra geçer mi?

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
GEBELİK HABERLERİ  | 18.09.2018 11:17 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, gebelikte oluşan çatlakların hemen hemen her kadında görülebildiğini söyleyerek, önemli noktalara değindi.

Gebelikte oluşan çatlaklar doğumdan sonra geçer mi?

Genellikle deri altındaki yapısal değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan kesin nedeni tam olarak bilinemeyen çatlaklar, anne adayını “doğumdan sonra geçer mi” sorusu ile karşı karşıya bırakır.

Çoğunlukla karın bölgesinde meydana gelen çatlaklar; kalça, bacak ve göğüslerde de hafif kaşıntı ile kendini göstermeye başlar. Gebelikten önce ya da hangi anne adayının çatlaklar ile karşılaşacağı tam kestirilemez. Kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir ve herkeste oluşmayabilir. Gebelik döneminde kontrolsüz şekilde fazla kilo alan ve ailesinde çatlak öyküsü olan kişilerde görülme olasılığı yüksektir. Bebeğin kilosu da aynı şekilde bu durumu etkilemektedir.

Gebelik döneminde vücutta oluşan çatlakları %100 önlemek mümkün değildir. Ancak hekiminizin uygun gördüğü ve önerdiği çatlak önleyici kremler, yağlar önemli derecede çatlaklarınızın azalmasını sağlayacaktır. Yine aynı şekilde beslenmenize dikkat ederek, kilo artışınızı kontrol altında tutarsanız çatlak oluşumunu minimum da tutabilirsiniz. Ayrıca sigaranın da çatlaklar üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir. Sigaradan ve sigara içilen ortamdan uzak durmanız hem çatlakların oluşması, hem de sağlıklı bir gebelik geçirebilmek adına olumlu etki sağlayacaktır.

Bu önlemlerin alınması, gebelikten sonraki dönemde de çatlakların azalmasına yardımcı olacaktır. Lohusalık döneminde A ve E Vitaminlerinin düzenli karşılanması cildinizin yenilenmesine fayda sağlayacaktır. Özellikle duştan sonra vücudu nemlendirmek büyük ölçüde tavsiye edilmektedir.

Neticede kadının olmanın yanı sıra, artık birer annesiniz. Bebeğinizle sağlıklı bir yaşam sürme isteği vücut çatlaklarınızın önüne geçecektir. Anne olmanın verdiği haz, bebeklerinizin sevgisi ve kokusu tüm kremler ve vitaminlerden daha değerlidir.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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Gebelikte oluşan çatlaklar doğum sonrası çatlaklar

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