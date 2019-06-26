KADIN

Gebelikte omega 3 desteğinin önemi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GEBELİK HABERLERİ  | 26.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

Omega 3, vücut için gerekli ama vücutta üretilemeyen mutlaka dışarıdan alınması gerekli yağ asitleri olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, balık yağının omega 3 yağ asitleri ile aynı olmadığı bilinmesi gerektiğini söyledi.

Gebelikte omega 3 desteğinin önemi

Omega 3'lerin en önemli grupları Docosa Hexaenoic Acid (DHA), Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) ve Alfa Linolenik asit (ALA) olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Sağlıklı ve düzgün çalışan bir beyin yüksek miktarda DHA içerir. DHA iyi işleyen hücre zarları beyin, retina, sinir hücreleri için ham maddedir.

Omega 3, balık ve deniz ürünleri, somon, ton, sardalye, soya, semiz otu, kuru fasulye, nohut, brüksel lahanası, kanola yağı, keten tohumu, ceviz, fındık, chia tohumunda bulunmaktadır. Anne sütü ise en doğal Omega 3 kaynağıdır. Bu nedenle ilk 6 ay emzirmek çok önemlidir. Prekonsepsiyonel gebelik öncesi dönemde başlayan çeşitli ve dengeli bir diyet, hem annenin hem bebeğin sağlığı için gereklidir. Bununla birlikte, gebelikte belirli mikrobesinlerin yetersiz alım riski, sanayileşmiş ülkelerde bile yüksektir. Bu, özellikle Omega 3 (DHA), demir, iyot, kalsiyum, folik asit ve D vitamini için İtalya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde de geçerlidir" diye konuştu.

2

Omega 3 alan annelerde yapılan çalışmalara bakıldığında bazı önemli sonuçlara ulaşıldığına dikkat çeken Uyanık, "Gebe ve emziren kadınlar günlük ortalama en az 200 miligram DHA almayı hedeflemelidir. Gebelikte günlük 200 miligram DHA içeren Omega 3 tableti alınmalı ya da haftada 2-3 gün balık tüketimi önerilmektedir.

Omega 3, vücuttaki şekerleri yağa dönüştüren yağ asit sentez enzimini inhibe ettiğinden yağ depolanması ve kilo alım riskini azaltır. Omega 3, 10-12 kalori ye sahip fakat kilo aldırıcı etkiye sahip değildir. Omega 3 kullanımında civa, kurşun gibi ağır metallerden arınma teknolojisinin kullanılmış olması önemlidir. Çünkü, ağır metaller fetal beyin dokusu gelişiminde negatif etkiye sahiptir. Omega 3 içeren haplarla bildirilmiş zehirlenme görülmemiştir.

3

Yüzde 4 oranında mide bağırsak sistemlerinde yan etkiler, tat almada bozulma ve koku yapabilir. Kullanılan tablet içeriğinde ki EPA/DHA oranı 3/2 olmalı, bu oran ne kadar yüksekse o kadar kalite artmaktadır. Hava ile temas ederse okside olup yapısı bozulur. Kapsüller hava sızdırmaz garantili olmalıdır. GDO ve ağır metal içermediği üretici tarafından garanti altına alınmış olmalıdır. Ürünler TC. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmakta olup ,üzerinde takviye edici gıda onay numarası etiketi bulunmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamıyorsanız...Düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamıyorsanız...
Susuz kalmak erken doğum nedeni!Susuz kalmak erken doğum nedeni!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gebelikte omega 3 alımı omega 3

En Çok Okunan Haberler

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Filtresiz paylaşıma beğeni yağdı

Filtresiz paylaşıma beğeni yağdı

Cinsel isteksizliğe çam kabuğuyla son verin

Cinsel isteksizliğe çam kabuğuyla son verin

Kulağa garip geliyor ama çamaşırlarınıza aspirin eklemek...

Kulağa garip geliyor ama çamaşırlarınıza aspirin eklemek...

Bol bol tüketiyoruz ama limonata içmek bakın neye neden oluyor?

Bol bol tüketiyoruz ama limonata içmek bakın neye neden oluyor?

Ömürlerini buna harcıyorlar! En büyük korkuları ise...

Ömürlerini buna harcıyorlar! En büyük korkuları ise...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi? Prezervatif kullanmak...

Hamilelikte vajinal akıntı normal mi? Prezervatif kullanmak...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Hamilelik belirtileri nelerdir?

Bebeğiniz kız mı olacak erkek mi?

Bebeğiniz kız mı olacak erkek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısırlığın nedenleri ve tedavi yöntemleri

Düzenli beraberliğe rağmen gebe kalamıyorsanız...

Susuz kalmak, rahim kasılmalarını başlatarak erken doğuma neden oluyor

Susuz kalmak erken doğum nedeni!

Bu okula sadece gebeler girebiliyor

Bu okula sadece gebeler girebiliyor

Uzman önerisi: 'En sağlıklı doğum, anneannelerimizin zamanındaki doğal doğum'

Uzman önerisi: 'En sağlıklı doğum, anneannelerimizin zamanındaki doğal doğum'

Yaş ilerledikçe gebelik riski artıyor! Üremenin tekrar aktif olabilmesi için...

Yaş ilerledikçe risk artıyor! Üremenin tekrar aktif olabilmesi için...

Gebe kalmadan önce alınması gereken önlemler

Önlemlerinizi mutlaka alın! Gebelikten önceki 2 ay...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.