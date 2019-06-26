Gebelikte omega 3 desteğinin önemi

Omega 3'lerin en önemli grupları Docosa Hexaenoic Acid (DHA), Eicosa Pentaenoic Acid (EPA) ve Alfa Linolenik asit (ALA) olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık, "Sağlıklı ve düzgün çalışan bir beyin yüksek miktarda DHA içerir. DHA iyi işleyen hücre zarları beyin, retina, sinir hücreleri için ham maddedir.

Omega 3, balık ve deniz ürünleri, somon, ton, sardalye, soya, semiz otu, kuru fasulye, nohut, brüksel lahanası, kanola yağı, keten tohumu, ceviz, fındık, chia tohumunda bulunmaktadır. Anne sütü ise en doğal Omega 3 kaynağıdır. Bu nedenle ilk 6 ay emzirmek çok önemlidir. Prekonsepsiyonel gebelik öncesi dönemde başlayan çeşitli ve dengeli bir diyet, hem annenin hem bebeğin sağlığı için gereklidir. Bununla birlikte, gebelikte belirli mikrobesinlerin yetersiz alım riski, sanayileşmiş ülkelerde bile yüksektir. Bu, özellikle Omega 3 (DHA), demir, iyot, kalsiyum, folik asit ve D vitamini için İtalya gibi bazı gelişmiş Avrupa ülkelerinde de geçerlidir" diye konuştu.