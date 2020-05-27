Gebelikte sadece anneler değil babalar da kilo alıyor

Toplumumuzda yeni evlenen çiftlerden hemen bir çocuk yapmaları beklenir.

Hatta bu konuda planlama yapmayan çifte çevresindekiler tarafından, baskı uygulanır. Bu baskıyla beraber baba adayının önüne sürekli kuru üzüm, tahin, pekmez, bal, kaymak gibi yüksek kalorili yiyecekler verilir.

Aslında bu nedenlere bağlı olarak, baba adaylarının kilo alımı hamilelik süreci öncesinde başlar diyebiliriz. Bebek yapma kararının ardından, gebelik testinin pozitif sonuç vermesiyle birlikte, baba adayı eşinin hamile olmasından dolayı müthiş bir heyecan duyar ve sürekli olarak eve yiyecek, içecek alarak gelir.

İLK ÜÇ AY YEMEKLER BABAYA KALIYOR

Gebelik fizyolojisinde ilk 3-4 ay anne adayının yemeklere karşı duyduğu bulantı, kusma ve tahammülsüzlük nedeniyle, baba adayının eve yiyecek ve içecek getirmesi, anne adayı için bir anlam ifade etmez.

Tabii eve getirilen bu yiyecekler anne adayı tarafından tüketilemediği için, baba adayına kalmış olur. Hamilelikte 4. ayı tamamlayan anne adayının besinlerle arası, yavaş yavaş düzelmeye başlar.

Eşinin besinlere karşı duyduğu bu bulantı sürecinin bitmesiyle birlikte, baba adayı yeniden büyük bir hevesle eşine yemek yedirmek ister. Bu istekle beraber aynı oranda kendisi de besinleri tüketmeye başlar.