'Gebelikte şeker olursa bebek iri olarak doğabilir'

Medova Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Kamer, gebelerin 24. hafta civarında kontrole geldiğinde gebelikte şeker testi yapacaklarını söylediklerini ifade etti. Hastaların yaklaşık yüzde 50’sinde gebelikte şeker testi ile ilgili yanlış anlama söz konusu olduğunu belirten Doğum Uzmanı Op. Dr. Aysel Kamer, “Genelde defansif bir savunma gerçekleştiriyorlar ama gebelikte şeker testi yapılması gereken bir testtir. Komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Gebelikte şeker hem anneyi hem bebeği gebelikte ve gebelikten sonra olabilecek tehlikelerden korumak için alınması gereken tedbirlerden birisidir aslında. Öncelikli olarak annede gebelik şekeri varsa, gebelik sırasında kalpte ve böbreklerde sıkıntılar oluşabilmektedir. Gebelik sonrasında da obezite, gebelik sonrası kalıcı şeker gelişimi açısından da öncelikli olarak alınması gereken tedbirlerdendir gebelikteki şeker testi" dedi.

'BEBEK İRİ OLARAK DOĞABİLİR'

Bebek açısından gebelikte şeker olursa, bebeğin iri olarak doğabileceğini aktaran Op. Dr. Aysel Kamer, şekerin gebelikte annenin suyunun çok fazla olmasına ve bunun da bebeğin pozisyon alamamasına neden olduğunu kaydetti. Genelde bu durumun sezaryen oranların artmasıyla sonuçlandığını anlatan Op. Dr. Kamer, "Aynı zamanda normal doğuma zorlanacak olursa o zaman kol takılması yaşanabiliyor, koldaki sinirlerde kalıcı hasara yol açabiliyor. Bebek doğduktan sonra kan şekeri regülasyonunda zorlanma olmakta. Bebekte kalsiyum ve magnezyum eksiklerine neden olup beraberinde kasılmalara sebebiyet verebilmektedir. Biz o yüzden gebelikte 24. ile 28. haftalar arasında şeker testi yapılması taraftarıyız" ifadelerini kullandı.