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Gebze'de fuhuş operasyonu! Günübirlik kiralanan evde basıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda günübirlik kiralanan eve yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenikent Mahallesi’nde günübirlik kiralanan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen evi takibe alan ekipler, içeride fuhuş yapıldığının tespiti üzerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda M.A. isimli şahıs ile D.Y. ve N.U. isimli yabancı uyruklu iki kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyette yapılan işlemlerinde M.A. ve N.U. isimli şahısların D.Y: isimli yabancı uyruklu kadını İstanbul’dan getirterek, kiraladıkları günübirlik evde 350 TL karşılığında fuhuş yaptırdıkları tespit edildi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Gebze Adliyesi’nde hakim karşısına çıkartılan M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, D.Y. ve N.U. isimli yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edilmek üzere İL Göç İdaresi’ne götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Kocaeli fuhuş

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