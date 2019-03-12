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Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından makinist koltuğuna geçerek banliyö trenini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törene katılarak konuşma yaptı.

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının açılışının ardından makinist koltuğuna oturarak ilk seferi yaptı. Açılış töreninin ardından trene binen Erdoğan, Kartal'dan Maltepe İstasyonu'na kadar seferi kendisi yaptı.
İlk sefere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile bazı yetkililer katıldı.
Toplam 63 kilometrelik hatta günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracağını belirterek, "Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışı dolayısıyla Kartal Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kartal'ın 31 Mart seçimleri için kararını verdiğine inandığını, 19 gün çok koşturacaklarını ifade ederek, 31 Mart akşamı özellikle Kartal'ı takip edeceğini söyledi.
İstanbul'un bir ucundan Marmaray ile boğazın altından geçip diğer ucuna giden bu banliyö tren hattının Türkiye'ye, İstanbul'a ve ilçelere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı, eskiden 185 dakikada katedilebilen bir mesafeyken şimdi 115 dakikaya inerek, İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak. Görüyorsunuz hizmet başka bir şey, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Ama bizim derdimiz hizmet. İstanbul'un en işlek ve trafik yoğunluğu en çok olan bu hat, saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu, bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.
İstanbul'un tam 10 ilçesi bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Toplamda Marmaray ile birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat, diğer metro, tramvay ve deniz hatlarımıza olan entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde çok önemli bir rahatlamaya yol açacaktır. Hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın yükünde ciddi bir azalma bekliyoruz."

'HATTI YEPYENİ BİR ÇEHREYE BÜRÜNDÜRDÜK'

'HATTI YEPYENİ BİR ÇEHREYE BÜRÜNDÜRDÜK'
Bu hatta çalışacak 440 araçtan 300'ünün Türkiye'de üretilmiş olmasıyla da iftihar ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Laf ola beri gele yok. İş, iş... Yalanla peynir gemisi yürümüyor. Tabii Marmaray, bu projenin iki kıta arasındaki bağlantısını sağlayan en stratejik bölümü. Buradan bineceksin, denizin altından Avrupa'ya." diye konuştu.
Eskiden tren hatlarının Anadolu yakasında Haydarpaşa, Avrupa yakasında Sirkeci'ye kadar gittiğini hatırlatan Erdoğan, Marmaray'ı inşa ederek bu iki tren hattını birleştirdiklerini ifade etti. Bir diğer önemli raylı sistem bağlantısını da Yavuz Sultan Selim Köprüsü bünyesinde kurduklarını aktaran Erdoğan, her iki taraftaki metro hatları tamamlandığında, orayı da devreye alacaklarını söyledi.
Buradaki TCDD'nin eski banliyö hattının, günümüz İstanbulu'nun ihtiyaçlarına ve standartlarına cevap vermekten çok uzak olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için adeta sıfırdan yapmışcasına bu hattı yeniledik, geliştirdik, yepyeni bir çehreye büründürdük. İstanbul'u bir uçtan diğer uca böyle bir sistemle katetmek gerçekten zorlu bir iştir. Hem altyapıda hem üstyapıda çok ciddi çalışmalar yürütüldü." diye konuştu.
Bugüne kadar 1,4 milyar avro yani yaklaşık 8,5 milyar lira harcanan Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın İstanbul'a kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, "Gerek Binali kardeşimi gerek o dönemlerde bakanlık yapan kardeşlerimi huzurlarınızda tebrik ediyorum." dedi.

'RAYLI SİSTEMİ 233 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

'RAYLI SİSTEMİ 233 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hatla birlikte İstanbul'un 170 kilometre olan raylı sistem uzunluğunu, 63 kilometre ilaveyle 233 kilometreye çıkardıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sizlerin teveccühüyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığımız 1994 yılında şehrimizin ulaşım sorununun çözümünün raylı sistemlerden geçtiğini görüşmüştük ve bunu da görmüştük. Esasen Osmanlı döneminde Karaköy-Beyoğlu arasında yapılan tünel, dünyanın en eski ikinci metrosudur. Ancak daha sonra şehri yönetenler Osmanlı'nın bu vizyonunu takip edememişler. İstanbul'u her alanda olduğu gibi ulaşımda da adeta bir batağa saplamışlardı. Biz hemen kolları sıvadık, kapsamlı bir plan proje hazırlığına giriştik. Diğer pek çok çalışmanın yanı sıra Taksim-4. Levent arasındaki metro hattıyla raylı sistemleri kurmaya başladık. İlk metro hattımızı 2000 yılında hizmete aldık. Ardından etap etap bu ağı genişlettik. Bugün 233 kilometreye kadar çıkardık. Hedefimiz ilk etapta 500 kilometreye, ardından da 1100 kilometreye ulaşmaktır."
Erdoğan, yeni dönemde İstanbul'u çok daha farklı bir şekilde ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Bir tarafta iktidar, bir tarafta yerel. El ele vererek, bu kalkınma hamlesini yürüteceğiz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Kartal'ın çöp, çukur, çamur içinde olduğunu anlatan Erdoğan, "Sokak araları, yollar, asfalt diye bir şey var mıydı? Parke, vesaire var mıydı? Şimdi milletvekili olan Erol Bey ile beraber biz Kartal'ı ele aldık mı? Kartal'ı bugünkü Kartal haline o günden getirdik. Bu hızlı gelişimi maalesef devam ettiremedik." diye konuştu.
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Gebze-Halkalı Banliyö Treni açılış töreni

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ARKADAŞLAR YĞİDİ ÖLDÜRELİM HAKKINI YEMEYELİM. YAHU DEMİREL ECEVİT DÖNEMİNİ ÇOK İYİ HATIRLIYORUZ ŞU SON 17 YILDA YAPILAN BÜYÜK PROJELERİ HAYAL BİLE EDEMİYORDUK O ZAMAN. YAHU 20 MİLYON YOLCU TAŞINAN BİR TÜP GEÇİT, İSTANBULUN BİR UCUNDAN BİR UCUNA 4-5 SAATTE ULAŞILAMIYORDU,YİNE DÜNYANIN 2. BÜYÜK HAVAALANI HAYAL BİLE EDİLEMEZDİ YAHU. ŞEHİR HASTANELERİ 1 NUMARA OLDU.AZ ÖNCE ADALET SARAYINDA İDİM,HAKİM SAVCI VE MAHKUM İÇİN BİR CENNET OLMUŞ BU YERLER,200 ÜZERİNDE ÜNİVERSİTEMİZ OLDU, 400 BİN YENİ DERSLİK YAPILDI, ÇİFTÇİ TRAKTÖR MODELİ SEÇECEK POSİZYONDA.YAHU BİRDE VEKİL VE BAŞKANLARI ERDOĞAN KOYSA,,,
DIŞ GÜÇ MOSSAD MI6 CİA AVCUNU YALAYACAK TÜRKİYEMİZDE DİKKAT.EĞİTİMDE EN ÜST KALİTE YAKALANDI ARTIK,TÜRKİYEYE YAKIŞIR İMANLI NESİL YETİŞTİ ARTIK,BEYLER HAVA ULAŞIMI ZİRVE YAPTI,,,HIZLI TREN HER YERE YAYILIYOR TÜRKİYEDE,HASTANEDE ESİR EDİLEN BİR HASTA BİLE KALMADI ÜLKEDE,FIRINLAR EN UCUZ EKMEĞİ ÇIKARIYOR ÜLKEDE,AÇ KALMADI FAKİRLİK KAPIDAN KOVULDU ARTIK TÜRKİYEDE. SAYIN ERDOĞAN KENDİNE HAS GERÇEK KADROSUNU KURDUĞUNDA TÜRKİYE CENNET BİR VATAN OLACAK. MASONLARA ARTIK DUR DEMENİN ZAMANI GELDİ.KONU BENİM 2011 DE BAKAN OLMAM KONUSU DEĞİL,TÜRKİYE İSLAM İMANLI NESİL YETİŞMESİ KONUSUDUR.İMZA OZAYDİN65
SAADETLİ KARDEŞLERİMİZ NE ERDOĞANI ANLAYABİLDİLER NEDE RAHMETLİ MÜ'MİN ERBAKANI ANLAYABİLDİLER HALA DAHA....ERBAKAN 10 BİN TANE İNSANIN İÇİNDEN BİR MÜCEVHER YAKALADI ERDOĞAN GİBİ. SAYIN ERDOĞANI BU MAKAMA TAŞIYAN RAHMETLİ DERİN BASİRET SAHİBİ MÜCAHİT OLAN ERBAKANDIR...ANCAK KÖR DÖĞÜŞÜ PEŞİNDE OLAN KARDEŞLER HALA DİRETİYORLAR TÜRKİYEDE....YAHU BİNDİKLERİ DAL MALESEF İNGİLİZİN ÇÜRÜK DALIDIR...FETODAKİ GİBİ. TÜRKİYE EĞER GERÇEK İSLAM DİYORSA EN BÜYÜK FIRSAT ERDOĞANDIR DİKKAT. MOSSAD MI6 CIA BU YORUMU EN DERİNDEN İDRAK ETTİ BİZİM KÖRLER HALA UYKUDA BEEE.BÜYÜK TÜRKİYE İSLAM CUMHURİYETİ KAPIMIZDA.
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