Geç kalma derdine son! Çok daha hızlı ve pratik makyaj için tüyolar...

Makyajınızı 5 dakika ya da daha kısa bir sürede yapmanın ve buna rağmen iyi bir görünüm sağlamanın anahtarı cildinize uygun ve güvendiğiniz birkaç ürüne sahip olmaktır.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Her sabah derinlemesine sterilize edilen bir cilt bir süre sonra makyaja ihtiyaç bile duymayacak kadar sağlıklı ve canlı bir yapıya sahip olacaktır. Bu yüzden öncelikle yüzünüzü cilt tipinize uygun bir yüz yıkama jeliyle hızlıca yıkayın.

NEMLENDİRİN

Nem, cildin en önemli ihtiyaçlarından biri. Nemsiz kalan bir cilt kurur ve canlılığını kaybeder. Yüzün belli noktalarına bir miktar nemlendirici sürdükten sonra hafif masaj hareketleriyle uygulamalısınız.

KOYU HALKALARI YOK EDİN

Cilt tonunuzla aynı renkte bir kapatıcıyı fırça veya parmak yardımıyla göz pınarlarınıza doğru yoğunlaşarak ''V'' şeklinde sürün. Artık yorgun görünmüyor olmalısınız.

LEKELERİ GİZLEYİN

Yüzünüzde gözünüze çarpan bir leke, sivilce ya da bir siyah nokta görüyorsanız ya da renk eşitsizliğiniz gözünüze çok batıyorsa BB kremi dilerseniz parmaklarınızla dilerseniz de bir sünger yardımı ile uygulayabilirsiniz. İnce yapısı sebebiyle sizi gün içerisinde yormayacaktır. Yapmanız gereken teninize sürmek ve dairesel hareketlerle dağıtmak!