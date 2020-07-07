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Geç kalma derdine son! Çok daha hızlı ve pratik makyaj için tüyolar...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Profesyonel bir makyaj için saatlerce uğraşmanız gerekebilir. Ancak bazı zamanlar vaktimiz kısıtlı olabilir. Gideceğiniz yere yetişebilmek için hızlı bir rötuş lazım. Neyse ki bakımlı bir görünüme sahip olacağınız bir makyaj için çok da zamana ihtiyacınız yok. Bahaneleri bir kenara bırakın ve sözlerimize kulak verin! İşte karşınızda pratik makyajın tüyoları...

Geç kalma derdine son! Çok daha hızlı ve pratik makyaj için tüyolar...

Makyajınızı 5 dakika ya da daha kısa bir sürede yapmanın ve buna rağmen iyi bir görünüm sağlamanın anahtarı cildinize uygun ve güvendiğiniz birkaç ürüne sahip olmaktır.

CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

Her sabah derinlemesine sterilize edilen bir cilt bir süre sonra makyaja ihtiyaç bile duymayacak kadar sağlıklı ve canlı bir yapıya sahip olacaktır. Bu yüzden öncelikle yüzünüzü cilt tipinize uygun bir yüz yıkama jeliyle hızlıca yıkayın.

NEMLENDİRİN

Nem, cildin en önemli ihtiyaçlarından biri. Nemsiz kalan bir cilt kurur ve canlılığını kaybeder. Yüzün belli noktalarına bir miktar nemlendirici sürdükten sonra hafif masaj hareketleriyle uygulamalısınız.

KOYU HALKALARI YOK EDİN

Cilt tonunuzla aynı renkte bir kapatıcıyı fırça veya parmak yardımıyla göz pınarlarınıza doğru yoğunlaşarak ''V'' şeklinde sürün. Artık yorgun görünmüyor olmalısınız.

LEKELERİ GİZLEYİN

Yüzünüzde gözünüze çarpan bir leke, sivilce ya da bir siyah nokta görüyorsanız ya da renk eşitsizliğiniz gözünüze çok batıyorsa BB kremi dilerseniz parmaklarınızla dilerseniz de bir sünger yardımı ile uygulayabilirsiniz. İnce yapısı sebebiyle sizi gün içerisinde yormayacaktır. Yapmanız gereken teninize sürmek ve dairesel hareketlerle dağıtmak!

RENKLENDİRİN

Fırça ile yüzünüzü gölgelendirmeyi ve şekillendirmeyi unutun. Bunun yerine parıltı etkisi verecek krem allığı denemelisiniz. Krem allığını alnınıza yan çizgi olarak, çenenize ve elmacık kemiklerinize sürebilirsiniz. Bu sayede yüz hatlarını vurgulamış olursunuz.

KAŞLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

Kaşlarınızı kaş fırçasıyla tarayın. Sonrasında bir kaş kalemi yardımıyla kaşlarınızdaki boşlukları doldurun. İnanın bu adım sizi çok değiştirecek.

VURUCU HAMLE

Burada gözlerinize vurgu yapmak isterseniz hızlıca far, rimel ya da göz kalemi uygulayabilirsiniz. Farda koyu renkler kullanmamanızı öneriyoruz. Çünkü yaptığınız basit bir hata tüm rutini tekrarlamanıza sebep olabilir. Hızlı bir far uygulaması için farı göz kapaklarınıza dağıtarak buğulu ve renkli gözlere kavuşabilirsiniz.

GÖZ ALICI DUDAKLAR

Nemini almış dudaklar için lipbalm sürebilirsiniz. Dudaklarınızın dağa doğal ve iri görünmesi için dudak kalemiyle çerçeveleme yapabilirsiniz. Dudak kalemiyle aynı renkte olan rujunu önce dudağının ortasına sonra dışarıya doğru yayarak ilerlemelisiniz. Ruju taşırma halinde heyecan yapmanıza gerek yok. Islak mendille etrafını temizlemeye de çalışmayın. Bir kapatıcı yardımıyla dudaklarını çevrele. Sünger ile dağıt. Bu dudağını öne çıkaracaktır.

IŞILDAYIN

Hala vaktiniz kaldıysa, yüzünün belli bölgelerine biraz aydınlatıcı sürmek mantıklı bir son hamle olacaktır. Kaşınızın altı, göz pınarlarınıza ve elmacık kemiklerinize uygulayın.

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