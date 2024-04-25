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    4. Gece 03.00'te toplamak için yola çıkıyorlar! Kilosunu 200 TL'den satıyorlar... Kapış kapış gidiyor 'Geçimimizi böyle sağlıyoruz'

    Gece 03.00'te toplamak için yola çıkıyorlar! Kilosunu 200 TL'den satıyorlar... Kapış kapış gidiyor 'Geçimimizi böyle sağlıyoruz'

    25.04.2024 10:23
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    Batman, Sason'da yüksek rakımlı dağlarda karların erimesiyle ortaya çıkan ve bölgede yayla muzu olarak bilinen ışkın bitkisi, birçok hastalığın şifa kaynağı olduğu gerekçesiyle kilosu 150-200 TL olmasına rağmen yoğun rağbet görüyor. Bitkiyi toplayıp satan vatandaşlar, bitkiyi koparabilmek için gece saat 03.00 gibi yola çıktıklarını ve 5 saat yol yürüdüklerini belirtti. Aile geçimlerini böyle sağladıklarını aktaran vatandaşlar bitkinin kalp, tansiyon ve şeker hastalıklarına ilaç olduğunu söyledi.

    Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yüksek kesimlerde yetişen, kuzu kulağıgiller familyasının ekşimsi tadıyla kiviyi andıran ve muz gibi soyularak yenildiği için ’yayla muzu’ da denilen ışkın bitkisinin olgunlaşmasıyla bölgede yaşayan birçok vatandaşa gelir kaynağı oldu. Sason ilçesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde dağlardan kopardığı Işkın bitkisini ilçe merkezine getirerek kilosunu 150 liradan satarak aile geçimini sağlıyor.

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    Işkın bitkisinin başta kalp rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği için yoğun talep gördüğünü belirten vatandaşlardan Zülküf Ebinç, yüksek dağlardan kopardığı ışkın bitkisini ilçede satarak ailesini geçindirdiğini söyledi.

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    Ebinç, “Bu bitkinin adı ışkındır. Yayla muzu olarak da biliniyor. Işkın Sason ilçesinde yüksek kesimlerde yetişiyor. Birçok hastalığa ilaç olduğunu biliyoruz. Başta kalp rahatsızlığı olmak üzere tansiyon rahatsızlığı ve şeker hastalığına ilaçtır. Biz bunu aile geçimimizi sağlamak için sabah erken saatlerde grup olarak çıkıp yüksek dağlardan kopararak getirip kilosunu 150 liradan satıyoruz” dedi.

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    “BU BİTKİ ŞİFALI OLDUĞU İÇİN ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

    Işkın bitkisini koparmak için gece saatlerinde yola koyulduklarını belirten vatandaşlardan Hasan Yıldırım, “Bu bitki yüksek kesimlerde yetişiyor. Bu bitki şifalı olduğu için çok tercih ediliyor. Şu anda kilosunu 150 ile 200 lira arasında satıyoruz. Herkes çok tercih ediyor. Günlük 150 kilo toplayarak satıyoruz. Bu bitkiyi koparabilmek için gece saat 03.00 gibi yola çıkıyoruz. Yaklaşık 5 saat yol yürüyoruz. Çok yüksek yerde yetiştiği için dönüşümüz akşamı buluyor” diye konuştu. (İHA)

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    Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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    ışkın otu ışkın Kalp‎
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