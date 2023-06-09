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Gece acıkmalarına son! Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın

09.06.2023 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı beslenenlerin, kilo problemi yaşayanların ya da bir diyet programı uygulayanların korkulu rüyası gece acıkmaları her ne kadar uzmanlar açısından pek fazla önerilmese de aniden gelen açlık hissini hızlı ve daha az kalorili yoldan halletmek oldukça mümkün. Sizler için gece acıkma krizlerinizi fırsata çevirecek besinleri inceledik...

Gece acıkmalarına son! Bu tariflerle uzun süren tokluğun keyfini çıkarın

Gece acıkmaları, vücudu kilo alımına yatkın olan ya da diyet yapan kişilerin adeta korkulu rüyası durumunda. Kimileri açlık hissini bastırmak için kimileri ise gerçekten acıktıkları için geceleri yemek yerler. Uzun süren tokluk için gerekli yiyecekleri bilmek ve bu ürünleri tüketmek sizler hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olacaktır.

Akşam yemeğinden sonra ve uykudan hemen önce özellikle acıkınca tatlı ya da abur cubur gibi gıdalara olan eğilimin de artmasıyla beslenme düzeninde pek çok sorun oluşabilir.

Geceleri mideniz kazındığında ekmek peynir yerine daha sağlıklı alternatifler denemek istemez misiniz? Hem de oldukça pratik.

CHIA TOHUMU VE YOĞURT

Chia tohumu kilo vermek veya sağlıklı beslenmek isteyenlerin sıklıkla tükettiği yiyeceklerden biridir. Bir kase yoğurdun içine 2 tatlı kaşığı chia tohumu koyun. Kaseyi bir kenara kaldırıp yarım saat ila bir saat arasında bekletin. Tohumlar şiştikten sonra yoğurdunuzu tüketebilirsiniz. Gece bu karışımı tüketmek sabah aç uyanmamanızı sağlayacaktır.

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ELMA VE YOĞURT

Akşamları yatmadan 1 saat kadar önce bir kase yoğurda bir bütün elmayı rendeleyin. Başka bir ilave eklemeyin. Yoğurt ve elmayı karıştırarak kısa bir süre bekletin. Sonrasında afiyetle tüketin. Bu karışım sizi uzun süre tok tutacaktır.

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KAYISI VE YEŞİL ÇAY

Kayısı ve yeşil çay ödem attırıcı özellikleri ile bilinmektedir. Hem bağırsaklarınızı rahatlatacak hem de kayısının lifli özelliği sayesinde gece açlığınızı bastırabileceksiniz. 2 kayısı ve bir fincan yeşilçay ile hem gece açlığınızı gidermiş hem de sağlıklı beslenmiş olacaksınız.

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TARÇINLI SÜT

Tarçının tatlı tadı süt ile birleştiğinde gece acıkmalarınız için aranan ikili olacaktır. Bir bardak süte bir çay kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz. Bilindiği üzere şeker vücutta tokluk hissi oluşturur. Şekeri tarçından alacağınız için doğal yoldan vücudunuza şeker almış olacaksınız. Böylelikle gece acıkmanızı geçirmiş olacaksınız.

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LEBLEBİ VE SÜT

Süt tokluk hissi veren besinler sıralamasında başlarda yer almaktadır. Protein içermesi nedeniyle vücutta tokluk hissi oluşturur. Leblebi de tıpkı süt gibi uzun süre tokluk veren kuru yemişlerden biridir. Bir bardak süt ve bir fincan leblebi gece acıkmanızın önüne geçecektir.

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GALETA VE AYRAN

Bir galeta ve bir bardak ayran ile açlığınızı kolaylıkla bastırabilirsiniz. Ayran içerisindeki protein nedeniyle, galeta ise içerdiği karbonhidrat ile açlığınızı ortadan kaldıracaktır.

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SALATALIK VE YOĞURT

Salatalık lifli ve aynı zamanda sulu yapısı ile gece acıkmalarının bastırılmasında vazgeçilmez besinlerden biridir. 1 adet salatalığı bir kase yoğurdun içine doğrayarak gece rahatlıkla tüketebilirsiniz. Hem açlığınızı bastırmış hem de çok düşük kalori almış olacaksınız.

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